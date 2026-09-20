Franco Velazco, administrador de Universitario, evaluó el rendimiento del equipo y aseguró que deben trabajar en mantener la regularidad luego de la goleada sufrida de visita ante Deportivo Garcilaso.

Universitario de Deportes sufrió un durísimo golpe en su visita a la ciudad de Cusco. Los merengues perdieron 4-0 ante Deportivo Garcilaso y con ello cedieron el primer lugar del Torneo Clausura 2026. En una noche en donde no les salió nada y en donde vieron cómo el rival de turno la rompió en todo sentido, la palabra de Franco Velazco detalló el sentir en la interna del grupo.

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El administrador de Universitario de Deportes, y uno de los principales voceros de la institución por cierto, conversó con los medios locales al término del encuentro disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y cuestionó la falta de regularidad en el equipo durante las últimas fechas. Si bien celebraron el triunfo ante Alianza Lima en Matute, simplemente fueron tres puntos y nada más.

“Perdimos tres puntos y ahora tenemos que trabajar muy duro porque no alcanzamos la regularidad que queremos. Tenemos un partido bueno, un partido malo. Entonces, estamos conscientes que eso es algo que tenemos que trabajar para mejorar”; comentó en primera instancia Franco Velazco sobre la irregularidad de Universitario de Deportes durante este etapa del campeonato

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Asimismo, el administrador de la ‘U‘ hizo énfasis en que la consigna en el plantel es encarar cada fin duelo como decisivo. “La semana pasada hicimos un partidazo en Matute, nos llevamos el triunfo en un clásico importante y ahora no se afrontó el partido como debería afrontarse. Teníamos que afrontar todos los partidos como una final y este, desafortunadamente, no se afrontó como debía“.

“NO ALCANZAMOS LA REGULARIDAD QUE QUEREMOS. ESTE PARTIDO DEBE SER UN PUNTO DE INFLEXIÓN”



Franco Velazco, administrador de Universitario



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Universitario sufrió una ráfaga de goles por parte de Deportivo Garcilaso

Cuando todavía no ocurría mucho en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Universitario de Deportes se vio sorprendido por el tremendo juego arrollador de Deportivo Garcilaso ya que en menos de media hora juego lograron ponerse 3-0 en el marcador y así prácticamente decretaron una victoria realmente clave que ahora pone a los cusqueños como únicos líderes del Torneo Clausura 2026.

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Los goles de Aldair Salazar (6’), Kevin Sandoval (10’) y Agustín Gonzáles (19’) tumbaron las planificaciones de un equipo merengue que durante el primer tiempo nunca se encontró en la cancha. En la etapa final intentaron reaccionar para acortar distancias, pero no lo lograron. Eso sí, los imperiales siguieron en lo suyo a apareció Facundo Castelli (58′) para poner el 4-0 en un marcador que tranquilamente pudo haber tenido muchos más goles.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario por el Torneo Clausura 2026 .

goleó 4-0 a por el . Franco Velazco , administrador merengue, cuestionó la falta de regularidad del equipo.

, administrador merengue, cuestionó la falta de regularidad del equipo. Salazar, Sandoval, Gonzáles y Castelli anotaron en la victoria del Deportivo Garcilaso.