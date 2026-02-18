¿A qué hora juegan y dónde ver partidos de Alianza Lima y Regatas Lima por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes 2026?

Comienza el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026. Lima recibe a este certamen, que tendrá la participación de hasta tres representantes del Perú. Dos de ellos jugarán en la primera jornada de este miércoles 18 de febrero. Alianza Lima será el primero en salir a cancha y, luego, será el turno para Regatas Lima.

El formato del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 permite que durante toda la fase de grupos haya un equipo peruano jugando en las tres jornadas. Para este primer día, dos de ellos jugarán en segundo y tercer turno.

Luego del partido inicial del Sudamericano, que tendrá a Osasco de Brasil enfrentando a Olympic de Bolivia, llegará el debut de Alianza Lima. Se enfrentará al conjunto uruguayo de Banco República por el Grupo A. Por último, Regatas Lima jugará un duelo decisivo desde el arranque ante Club UVIV de Ecuador por el Grupo C.

¿A qué hora juega Alianza Lima ante Banco República por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes 2026?

Alianza Lima, equipo que dirige Facundo Morando, juega ante Banco República en el segundo turno de la jornada 1 de este miércoles 18 de febrero en el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026. El partido comienza a las 17:00 horas y se juega en el Polideportivo Lucha Fuentes de Lima.

¿A qué hora juega Regatas Lima ante Club UVIV por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes 2026?

Regatas Lima, equipo que dirige Horacio Bastit, cierra la jornada 1 de este miércoles 18 de febrero en el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026. Su partido ante Club UVIV se juega a partir de las 19:30 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Lima.

¿Cuándo debuta Universidad San Martín en el Sudamericano de Clubes 2026?

Universidad San Martín tiene fecha libre en el estreno del grupo A de competencia. Por eso, su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 será recién este jueves 19 de febrero. Ese día se enfrentará a Alianza Lima desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes.

¿Dónde ver en vivo el Sudamericano de Clubes 2026?

Todos los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino desde Lima, Perú se podrán ver en su totalidad por el streaming oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley desde su sitio web oficial.

Por su parte, los partidos de Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima se podrán ver por Latina Televisión desde el canal 2 de la señal abierta y en el 702 en alta definición. Así, Perú podrá seguir sus partidos en vivo para todo el público.

Por su parte, Bolavip Perú hará un minuto a minuto punto a punto de los partidos de Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima.

