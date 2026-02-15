Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-1 Géminis

La Liga Peruana de Vóley finalizó la fecha número 7 de la segunda etapa. En esta se presentaron muy buenos duelos que se desarrollaron en el Polideportivo Luisa Reyes de Villa El Salvador. Con estos encuentros terminados, hubo un cambio en la tabla de posiciones que va dejando un poco claro como terminará siendo los cruces en los cuartos de final.
El primer duelo que se disputó este domingo 15 de febrero fue el choque entre Rebaza Acosta contra Olva Latino. En este caso, el conjunto de ‘Estudiantil’ se quedó con la victoria por 3-2 en un choque bastante peleado. Así terminaron los 5 sets que se disputaron: 25 a 16, 15 a 25, 25 a 20, 21 a 25 y 15 a 10.
En el caso de Alianza Lima también tuvo un gran duelo ante Deportivo Géminis que dio una buena pelea. El primer set terminó 25 a 17 a favor de las de Comas, luego se emparejó el juego con un 25 a 17. Con la paridad el cuadro ‘blanquiazul’ se fue para arriba, logrando un 25 a 17 nuevamente y un 25 a 21.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Tras la culminación de los partidos de la fecha número 7, así quedó la tabla de posiciones.
|#
|Equipos
|Puntos
|1
|USMP
|46
|2
|Alianza Lima
|46
|3
|Universitario
|44
|4
|Atlético Atenea
|28
|5
|Regatas
|28
|6
|Géminis
|24
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|22
|8
|Deportivo Soan
|18
|9
|Rebaza Acosta
|15
|10
|Olva Latino
|14
Los resultados de la Liga Peruana de Vóley
Así quedaron los partidos de la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley.
Sábado 14 de febrero:
- Regatas Lima 3-1 Deportivo Soan
- San Martín 3-1 Atenea
- Universitario 3-0 Atenea
Domingo 15 de febrero:
- Rebaza Acosta 3-2 Olva
- Alianza Lima 3-1 Géminis
Datos Claves
- Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Géminis el domingo 15 de febrero.
- USMP y Alianza Lima lideran con 46 puntos la Liga Peruana de Vóley.
- Rebaza Acosta derrotó 3-2 a Olva Latino en el Polideportivo Luisa Reyes.