Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-1 Géminis

La Liga Peruana de Vóley finalizó la fecha número 7 de la segunda etapa. En esta se presentaron muy buenos duelos que se desarrollaron en el Polideportivo Luisa Reyes de Villa El Salvador. Con estos encuentros terminados, hubo un cambio en la tabla de posiciones que va dejando un poco claro como terminará siendo los cruces en los cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

El primer duelo que se disputó este domingo 15 de febrero fue el choque entre Rebaza Acosta contra Olva Latino. En este caso, el conjunto de ‘Estudiantil’ se quedó con la victoria por 3-2 en un choque bastante peleado. Así terminaron los 5 sets que se disputaron: 25 a 16, 15 a 25, 25 a 20, 21 a 25 y 15 a 10.

En el caso de Alianza Lima también tuvo un gran duelo ante Deportivo Géminis que dio una buena pelea. El primer set terminó 25 a 17 a favor de las de Comas, luego se emparejó el juego con un 25 a 17. Con la paridad el cuadro ‘blanquiazul’ se fue para arriba, logrando un 25 a 17 nuevamente y un 25 a 21.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Tras la culminación de los partidos de la fecha número 7, así quedó la tabla de posiciones.

# Equipos Puntos 1 USMP 46 2 Alianza Lima 46 3 Universitario 44 4 Atlético Atenea 28 5 Regatas 28 6 Géminis 24 7 Circolo Sportivo Italiano 22 8 Deportivo Soan 18 9 Rebaza Acosta 15 10 Olva Latino 14

Publicidad

Publicidad

Los resultados de la Liga Peruana de Vóley

Así quedaron los partidos de la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley.

Sábado 14 de febrero:

Regatas Lima 3-1 Deportivo Soan

San Martín 3-1 Atenea

Universitario 3-0 Atenea

Domingo 15 de febrero:

Rebaza Acosta 3-2 Olva

Alianza Lima 3-1 Géminis

Datos Claves

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Géminis el domingo 15 de febrero .

venció 3-1 a el domingo . USMP y Alianza Lima lideran con 46 puntos la Liga Peruana de Vóley .

y lideran con la . Rebaza Acosta derrotó 3-2 a Olva Latino en el Polideportivo Luisa Reyes.

Publicidad