Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-1 Géminis

Tras el partidazo entre Alianza Lima contra Deportivo Géminis, así quedó la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. Deportivo Géminis.
© Alianza Lima VóleyAlianza Lima vs. Deportivo Géminis.

La Liga Peruana de Vóley finalizó la fecha número 7 de la segunda etapa. En esta se presentaron muy buenos duelos que se desarrollaron en el Polideportivo Luisa Reyes de Villa El Salvador. Con estos encuentros terminados, hubo un cambio en la tabla de posiciones que va dejando un poco claro como terminará siendo los cruces en los cuartos de final.

Publicidad

El primer duelo que se disputó este domingo 15 de febrero fue el choque entre Rebaza Acosta contra Olva Latino. En este caso, el conjunto de ‘Estudiantil’ se quedó con la victoria por 3-2 en un choque bastante peleado. Así terminaron los 5 sets que se disputaron: 25 a 16, 15 a 25, 25 a 20, 21 a 25 y 15 a 10.

En el caso de Alianza Lima también tuvo un gran duelo ante Deportivo Géminis que dio una buena pelea. El primer set terminó 25 a 17 a favor de las de Comas, luego se emparejó el juego con un 25 a 17. Con la paridad el cuadro ‘blanquiazul’ se fue para arriba, logrando un 25 a 17 nuevamente y un 25 a 21.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Tras la culminación de los partidos de la fecha número 7, así quedó la tabla de posiciones.

#EquiposPuntos
1USMP46
2Alianza Lima46
3Universitario44
4Atlético Atenea28
5Regatas28
6Géminis24
7Circolo Sportivo Italiano22
8Deportivo Soan18
9Rebaza Acosta15
10Olva Latino14
Publicidad

Los resultados de la Liga Peruana de Vóley

Así quedaron los partidos de la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley.

Sábado 14 de febrero:

  • Regatas Lima 3-1 Deportivo Soan
  • San Martín 3-1 Atenea
  • Universitario 3-0 Atenea

Domingo 15 de febrero:

  • Rebaza Acosta 3-2 Olva
  • Alianza Lima 3-1 Géminis

Datos Claves

  • Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Géminis el domingo 15 de febrero.
  • USMP y Alianza Lima lideran con 46 puntos la Liga Peruana de Vóley.
  • Rebaza Acosta derrotó 3-2 a Olva Latino en el Polideportivo Luisa Reyes.
Publicidad
Bruno Castro
Bruno Castro
Lee también
Alianza Lima venció por 3-1 a Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley
Voley

Alianza Lima venció por 3-1 a Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley

Sin complicaciones, Alianza Lima venció 3-0 a Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025
Voley

Sin complicaciones, Alianza Lima venció 3-0 a Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025

DT brasileño explota contra Géminis en la Liga Peruana de Vóley y envía fuerte mensaje
Voley

DT brasileño explota contra Géminis en la Liga Peruana de Vóley y envía fuerte mensaje

Es titular en grande de Europa, nació en Suecia y podría jugar por la Selección Peruana
Selección Peruana

Es titular en grande de Europa, nació en Suecia y podría jugar por la Selección Peruana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo