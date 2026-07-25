Dónde ver EN VIVO Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: canales de TV y streaming online

Perú y Ecuador se enfrentan el día de hoy para quedar en la quinta posición de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Descubre todos los detalles necesarios de este partido.

Perú y Ecuador miden fuerzas esta noche en el último encuentro de ambas selecciones en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El Coliseo Eduardo Dibós ubicado en el distrito de San Borja será testigo de un resultado clave para los dos equipos ya que está en juego el quinto lugar del torneo, lo cual todavía es una gran oportunidad de clasificación al próximo Campeonato Sudamericano.

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Respecto al nivel de los equipos y de cómo llegan al partido del día de hoy, recordemos que Perú perdió 3-0 frente a Chile y Brasil, luego venció 3-0 a Bolivia y con ello es que levantó un poco en el rendimiento mostrado hasta ahora. Por otro lado, Ecuador cayó 3-0 ante Argentina, luego fue el mismo resultado contra Colombia y también ante Venezuela, así que deberán mejor en demasía.

¿A qué hora juegan Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:15 | España (26/07)

¿Dónde ver Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Perú | Latina TV

Perú | Latina Web

Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley

Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley

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Resultados de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1 – 22 de julio

Perú 0-3 Chile

Fecha 2 – 23 de julio

Perú 0-3 Brasil

Fecha 3 – 24 de julio

Perú vs. Bolivia | 18:15

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Quinto puesto – 25 de julio

Perú vs. Ecuador | 18:15

DATOS CLAVES