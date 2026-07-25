Dónde ver EN VIVO Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: canales de TV y streaming online

Perú y Ecuador miden fuerzas esta noche en el último encuentro de ambas selecciones en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El Coliseo Eduardo Dibós ubicado en el distrito de San Borja será testigo de un resultado clave para los dos equipos ya que está en juego el quinto lugar del torneo, lo cual todavía es una gran oportunidad de clasificación al próximo Campeonato Sudamericano.
Respecto al nivel de los equipos y de cómo llegan al partido del día de hoy, recordemos que Perú perdió 3-0 frente a Chile y Brasil, luego venció 3-0 a Bolivia y con ello es que levantó un poco en el rendimiento mostrado hasta ahora. Por otro lado, Ecuador cayó 3-0 ante Argentina, luego fue el mismo resultado contra Colombia y también ante Venezuela, así que deberán mejor en demasía.
¿A qué hora juegan Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- 16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:15 | España (26/07)
¿Dónde ver Perú vs. Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- Perú | Latina TV
- Perú | Latina Web
- Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley
- Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley
Resultados de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Aixa Vigil rompió su silenció y dio detalles sobre su polémico fichaje por Universitario: “Me han atacado”
Fecha 1 – 22 de julio
- Perú 0-3 Chile
Fecha 2 – 23 de julio
- Perú 0-3 Brasil
Fecha 3 – 24 de julio
- Perú vs. Bolivia | 18:15
Quinto puesto – 25 de julio
- Perú vs. Ecuador | 18:15
DATOS CLAVES
- Perú se enfrenta a Ecuador disputando el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
- Perú jugará ante Ecuador hoy 25 de julio a las 18:15 horas.
- Latina TV transmitirá el encuentro a disputarse en el Coliseo Eduardo Dibós.