Dónde ver EN VIVO Perú vs. Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: canales de TV y streaming online

Perú y Bolivia miden fuerzas esta noche en el marco de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El Coliseo Eduardo Dibós ubicado en el distrito de San Borja será testigo del cierre de la participación del equipo nacional luego de perder en los dos primeros encuentros. En la siguiente nota conoce toda la información respecto a los transmisión oficial desde cualquier locación.
En cuanto al nivel de las selecciones y cómo llegan a este partido de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, Perú no viene con buen ritmo luego de haber perdido en el debut frente a Chile y el día de ayer ante Brasil siendo ambos resultados un contundente 3-0. Por otro lado, Bolivia sufrió los mismos resultados ante los selecciones mencionadas, así que ambas llegan parejas.
¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- 16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:15 | España (24/07)
¿Dónde ver Perú vs. Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- Latina TV | Perú
- Latina Web | Perú
- Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley
- Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley
Resultados de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Kiara Montes respondió fuertemente a las críticas tras eliminación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Aguantamos maltratos”
Fecha 1 – 22 de julio
- Perú 0-3 Chile
Fecha 2 – 23 de julio
- Perú 0-3 Brasil
Fecha 3 – 24 de julio
- Perú vs. Bolivia | 18:15
Lista de convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026
- Yadhira Anchante
- Jade Cuya
- Rachell Hidalgo
- Andrea Villegas
- Diana de la Peña
- Coraima Gómez
- Anghela Barboza
- Kiara Montes
- Brenda Lobatón
- Karla Ortíz
- Sandra Ostos
- Antuanette Arteaga
- Alondra Alarcón
- Daniela Muñoz
DATOS CLAVES
- Perú enfrenta a Bolivia por la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
- Perú jugará ante Bolivia a las 18:15 horas en el Coliseo Eduardo Dibós.
- Latina TV transmitirá en vivo el partido entre Perú y Bolivia.