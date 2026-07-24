Dónde ver EN VIVO Perú vs. Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: canales de TV y streaming online

Perú y Bolivia se enfrentan el día de hoy en el Coliseo Eduardo Dibós. A continuación, conoce todos los detalles de horarios y canales de la transmisión.

Perú y Bolivia miden fuerzas esta noche en el marco de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El Coliseo Eduardo Dibós ubicado en el distrito de San Borja será testigo del cierre de la participación del equipo nacional luego de perder en los dos primeros encuentros. En la siguiente nota conoce toda la información respecto a los transmisión oficial desde cualquier locación.

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En cuanto al nivel de las selecciones y cómo llegan a este partido de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, Perú no viene con buen ritmo luego de haber perdido en el debut frente a Chile y el día de ayer ante Brasil siendo ambos resultados un contundente 3-0. Por otro lado, Bolivia sufrió los mismos resultados ante los selecciones mencionadas, así que ambas llegan parejas.

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:15 | España (24/07)

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Latina TV | Perú

Latina Web | Perú

Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley

Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley

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Resultados de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1 – 22 de julio

Perú 0-3 Chile

Fecha 2 – 23 de julio

Perú 0-3 Brasil

Fecha 3 – 24 de julio

Perú vs. Bolivia | 18:15

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Lista de convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Yadhira Anchante

Jade Cuya

Rachell Hidalgo

Andrea Villegas

Diana de la Peña

Coraima Gómez

Anghela Barboza

Kiara Montes

Brenda Lobatón

Karla Ortíz

Sandra Ostos

Antuanette Arteaga

Alondra Alarcón

Daniela Muñoz

DATOS CLAVES