Dónde ver EN VIVO Perú vs. Venezuela por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: canales de TV y streaming online

Perú y Venezuela miden fuerzas esta tarde en el marco del partido definitorio para conocer al quinto puesto de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El Coliseo Eduardo Dibós ubicado en San Borja albergará un encuentro que promete diversas emociones desde la previa, sobre todo cuando está en juego la reputación de ambas selecciones que no pudieron llegar a etapas finales.
En cuanto al rendimiento del equipo nacional durante el desarrollo de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, recordemos que Perú no tuvo un buen desempeño al perder en el debut ante Chile, luego frente a Brasil y recién venció a Bolivia en la última jornada. Ayer derrotó a Ecuador y ahora enfrenta a una Venezuela que querrá dar el golpe sobre la mesa jugando de visita en una especie de clásico.
¿A qué hora juegan Perú vs. Venezuela por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:00 | España
¿Dónde ver Perú vs. Venezuela por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- Perú | Latina TV
- Perú | Latina Web
- Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley
- Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley
Resultados de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Kiara Montes respondió fuertemente a las críticas tras eliminación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Aguantamos maltratos”
Fecha 1 – 22 de julio
- Perú 0-3 Chile
Fecha 2 – 23 de julio
- Perú 0-3 Brasil
Fecha 3 – 24 de julio
- Perú 3-0 Bolivia
Quinto y sexto puesto – 25 de julio
- Perú 3-0 Ecuador
Quinto puesto – 26 de julio
- Perú vs. Venezuela | 15:00
DATOS CLAVES
- Perú enfrenta hoy a Venezuela disputando el quinto puesto de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
- Perú venció 3-0 a Ecuador en la jornada disputada el 25 de julio.
- Latina TV transmitirá el encuentro disputado en el Coliseo Eduardo Dibós a las 15:00.