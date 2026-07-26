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Perú venció a Venezuela y terminó en el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana cerró su participación en el certamen con un triunfo por 3-1, liderada por una inspirada Brenda Lobatón.

Perú vs Venezuela
© Puro VóleyPerú vs Venezuela

La Selección Peruana de Vóley concluyó su participación en la Copa Sudamericana 2026 con una victoria sobre Venezuela y aseguró el quinto puesto del torneo disputado en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

El equipo nacional se impuso por 3 sets a 1, dejando una mejor imagen en su último compromiso tras un campeonato que estuvo lleno de altibajos.

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El conjunto dirigido por Antonio Rizola mostró un buen rendimiento durante gran parte del encuentro y encontró en Brenda Lobatón a su principal figura. La atacante fue determinante en ofensiva y terminó como la máxima anotadora del partido con 29 puntos, siendo clave para que Perú se despidiera del torneo con una alegría.

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Perú dominó a Venezuela y cerró el torneo con una victoria

Desde el inicio del compromiso, la ‘bicolor’ tomó el control del juego y logró quedarse con los dos primeros parciales por 25-20. El equipo mostró solidez en ataque y supo aprovechar los errores de su rival para encaminar el encuentro a su favor.

Aunque parecía que el partido terminaría en tres sets, Venezuela reaccionó en el tercer parcial. Las llaneras remontaron una desventaja de ocho puntos y se impusieron por un ajustado 28-26, obligando a disputar un cuarto set.

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El último parcial fue mucho más equilibrado y ambos equipos intercambiaron puntos hasta igualar 15-15. A partir de ese momento, Perú elevó su nivel, tomó ventaja en los momentos decisivos y terminó sellando el triunfo con un 25-21 que le permitió quedarse con el quinto lugar del certamen.

Las estadísticas reflejaron el dominio peruano en ataque, con 75 puntos conseguidos frente a los 51 de Venezuela. Las visitantes marcaron diferencias en el bloqueo (17 contra 6), mientras que el servicio fue muy parejo, con una ligera ventaja venezolana por 3-2.

Con este resultado, el combinado nacional puso punto final a su participación en la Copa Sudamericana con una victoria que deja sensaciones positivas de cara a los próximos desafíos internacionales.

DATOS CLAVES

  • Perú derrotó 3-1 a Venezuela y obtuvo el quinto puesto en la Copa Sudamericana.
  • La atacante Brenda Lobatón fue la máxima anotadora del partido con 29 puntos.
  • La Selección Peruana de Vóley disputó el certamen en el Coliseo Eduardo Dibós.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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