Perú venció a Venezuela y terminó en el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana cerró su participación en el certamen con un triunfo por 3-1, liderada por una inspirada Brenda Lobatón.

La Selección Peruana de Vóley concluyó su participación en la Copa Sudamericana 2026 con una victoria sobre Venezuela y aseguró el quinto puesto del torneo disputado en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

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El equipo nacional se impuso por 3 sets a 1, dejando una mejor imagen en su último compromiso tras un campeonato que estuvo lleno de altibajos.

El conjunto dirigido por Antonio Rizola mostró un buen rendimiento durante gran parte del encuentro y encontró en Brenda Lobatón a su principal figura. La atacante fue determinante en ofensiva y terminó como la máxima anotadora del partido con 29 puntos, siendo clave para que Perú se despidiera del torneo con una alegría.

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Perú dominó a Venezuela y cerró el torneo con una victoria

Desde el inicio del compromiso, la ‘bicolor’ tomó el control del juego y logró quedarse con los dos primeros parciales por 25-20. El equipo mostró solidez en ataque y supo aprovechar los errores de su rival para encaminar el encuentro a su favor.

Aunque parecía que el partido terminaría en tres sets, Venezuela reaccionó en el tercer parcial. Las llaneras remontaron una desventaja de ocho puntos y se impusieron por un ajustado 28-26, obligando a disputar un cuarto set.

Brenda Lobatón lideró a Perú en el cierre de la Copa Sudamericana

El último parcial fue mucho más equilibrado y ambos equipos intercambiaron puntos hasta igualar 15-15. A partir de ese momento, Perú elevó su nivel, tomó ventaja en los momentos decisivos y terminó sellando el triunfo con un 25-21 que le permitió quedarse con el quinto lugar del certamen.

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Las estadísticas reflejaron el dominio peruano en ataque, con 75 puntos conseguidos frente a los 51 de Venezuela. Las visitantes marcaron diferencias en el bloqueo (17 contra 6), mientras que el servicio fue muy parejo, con una ligera ventaja venezolana por 3-2.

Con este resultado, el combinado nacional puso punto final a su participación en la Copa Sudamericana con una victoria que deja sensaciones positivas de cara a los próximos desafíos internacionales.

DATOS CLAVES

Perú derrotó 3-1 a Venezuela y obtuvo el quinto puesto en la Copa Sudamericana.

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La atacante Brenda Lobatón fue la máxima anotadora del partido con 29 puntos.