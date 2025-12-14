Durante el partido entre Olva Latino y Deportivo Wanka por la octava fecha de la Liga Peruana de Vóley, se produjo un incidente que colocó al periodista Fernando Egúsquiza en el centro de la polémica.

En plena transmisión en vivo, el mencionado comunicador no se percató que estaba en señal abierta y emitió un fuerte calificativo contra las jugadoras de Olva.

Fernando Egúsquiza lanza fuerte calificativo contra Olva Latino

Mientras los panelistas esperaban la señal de la producción para salir al aire, las imágenes se transmitieron antes de tiempo y se escuchó en vivo el comentario de Fernando Egúsquiza hacia las jugadoras de Olva Latino. Aunque el equipo era favorito frente a Deportivo Wanka, el comunicador desató la polémica en redes sociales por sus palabras.

“Debería ser 3-0, pero estas son medio huev… estas, las de Olva“, fue lo que dijo Egúsquiza en la previa del encuentro en plena transmisión en vivo de Latina Televisión.

Este video se volvió viral en plataformas como Facebook, TikTok, Twitter e Instagram, generando el rechazo de los usuarios, quienes exigen que se tomen medidas estrictas ante un episodio que no debería ocurrir durante una transmisión profesional de la Liga Peruana de Vóley.

El comunicado de Olva Latino

Tras la difusión de este incidente en redes sociales, Olva Latino manifestó su indignación mediante un comunicado oficial, en el que expresó su total rechazo a lo sucedido.

El club nacional exige disculpas públicas y que se implementen medidas contundentes para evitar que situaciones similares se repitan en la señal televisiva.

“El Club Olva Latino expresa su total rechazo y profunda indignación frente a los comentarios emitidos en televisión abierta por comentaristas de Latina. […] Exigimos a Latina Televisión una rectificación inmediata y las disculpas públicas correspondientes, así como medidas claras para garantizar que en futuras transmisiones se mantenga un trato profesional, responsable y respetuoso hacia las instituciones deportivas”, se puede leer en el pronunciamiento.

Comunicado de Olva Latino (Olva Latino).

