Pablo Ceppelini rechazó Argentina para jugar en Bolivia junto a Marcelo Moreno Martins

Pablo Ceppelini sigue sin club tras terminar su etapa en Alianza Lima. No obstante, todo apunta a que estaría cerca de firmar contrato con Oriente Petrolero de Bolivia, equipo que tiene al experimentado Marcelo Moreno Martins. Para llegar a dicho club, rechazó un ofrecimiento de Godoy Cruz, equipo del ascenso de Argentina.

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Alianza Lima decidió no renovar el contrato de Pablo Ceppelini a fines de 2025, con lo que quedó con el pase en su poder. Durante estos meses, a pesar de algunos clubes interesados, siguió como agente libre. En Perú no encontró más oportunidades, por lo que apuntó a otros mercados.

Pablo Ceppelini, en un partido de Alianza Lima ante Sporting Cristal (Liga 1).

Durante los últimos días, estuvo cerca de firmar con Godoy Cruz. Según medios argentinos, tenía prácticamente todo acordado para firmar con el ‘Tomba’, club que descendió recientemente de la Primera División argentina hasta la Primera Nacional.

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Sin embargo, a última hora, llegó una propuesta superadora por parte de Oriente Petrolero. Este equipo boliviano volvió a contar con Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la Selección de Bolivia, quien dejó el retiro para ser parte nuevamente de ‘La Verde’ en el Repechaje intercontinental al Mundial 2026. Finalmente, no fue convocado, pero continúa en el club de Santa Cruz de la Sierra.

Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de Bolivia y actual de Oriente Petrolero (Getty Images).

Por el momento, Ceppelini no firmó contrato con Oriente Petrolero, pero se aguarda una definición por estas horas. El club boliviano se ha visto envuelto en algunos rumores de problemas financieros, pero aún así estaría por la labor de firmar al volante uruguayo.

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Las polémicas de Pablo Ceppelini ya son comentadas en Bolivia

Pablo Ceppelini no ha dejado un grato recuerdo en Perú, sobre todo en el aspecto extradeportivo. Se ha comentado mucho en redes sociales respecto a polémicas que ha tenido por presuntas acusaciones y denuncias. A su vez, por un comentario despectivo donde llamó “boliviano” a un hincha de Boca en un cruce por Copa Libertadores, recibió una sanción fuerte de la Conmebol.

Entre las acusaciones que ha recibido el uruguayo se mencionan acoso y violencia contra mujeres, así como también participación en fiestas privadas mientras afrontaba compromisos con su equipo. Todas estas controversias han atentado contra su carrera, como por ejemplo, en la decisión de Alianza Lima de no contar más con él, así como la falta de ofertas durante los últimos meses.

En Bolivia ya se comentan este tipo de hechos y ponen en duda si Ceppelini podrá jugar en el fútbol de ese país. Por lo pronto, Oriente Petrolero parece ser su única opción sobre la mesa.

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Las estadísticas de Pablo Ceppelini en Alianza Lima

Pese a las polémicas, Pablo Ceppelini tuvo mucha participación en Alianza Lima con Néstor Gorosito como entrenador. Disputó un total de 33 partidos (1.946 minutos) donde, si bien destacó por su trabajo como armador de juego, marcó tres goles y dio cuatro asistencias.

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