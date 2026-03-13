FC Cajamarca perdió 3-4 de local ante Comerciantes Unidos en el derbi cajamarquino que dio inicio a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. A raíz de esta tercera derrota consecutiva, Carlos Silvestri dejó de ser el director técnico (DT) del equipo azul y oro, que tiene a Hernán Barcos como principal figura y parte importante de la gestión deportiva.

Publicidad

Publicidad

Carlos Silvestri deja el cargo como entrenador del primer equipo de FC Cajamarca luego de la última derrota ante Comerciantes Unidos, según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León. El ‘Cóndor de los Andes’ venía de sendas derrotas ante Universitario y Atlético Grau.

Ernesto Jerónimo Macedo León confirmó la salida de Carlos Silvestri en FC Cajamarca (X @MacedoJeronimo).

Publicidad

Publicidad

Cajamarca desperdició una ventaja de 2-0 en el partido ante el equipo de Claudio Biaggio. La expulsión de Jefferson Orejuela complicó todo y tres goles en nueve minutos terminaron por derrumbar al equipo local, que tuvo el descuento final de Hernán Barcos para el 3-4.

Tweet placeholder

Con esta salida de Silvestri de la dirección técnica del club norteño, ya son cuatro entrenadores que han dejado el cargo con tan sólo 7 fechas en el Torneo Apertura de la Liga 1: anteriormente dejaron sus cargos Ángel David Comizzo (Atlético Grau), Hernán Lisi (Deportivo Garcilaso) y Jaime de la Pava (Sport Boys).

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la derrota de FC Cajamarca ante Comerciantes Unidos

FC Cajamarca piensa en Carlos Desio como próximo DT

FC Cajamarca buscará, de manera rápida, un reemplazo para Carlos Silvestri. Según informó el mencionado Macedo, Carlos Desio interesa en el club para asumir la dirección técnica. Actualmente, está libre.

Carlos Desio, durante su paso por Cienciano (Getty Images).

Desio cuenta con un importante recorrido como entrenador en el Perú: dirigió a Deportivo Binacional, Sport Huancayo, Alianza Atlético de Sullana, ADT y su último trabajo fue en Cienciano. De hecho, en el conjunto del Cusco dejó buenos números con 14 victorias, 10 empates y 10 derrotas en 34 partidos, clasificándolo a la Copa Sudamericana 2026.

Publicidad

Publicidad

El objetivo de FC Cajamarca, ante la gran apuesta que hicieron con contrataciones importantes como la de Hernán Barcos, es pelear arriba y lograr la clasificación a alguna copa internacional. Por eso, el perfil de Desio puede ser el adecuado para cambiar la pobre imagen de los primeros partidos en el Apertura.

Datos claves