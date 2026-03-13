Se reveló la primera reacción de Alianza Lima tras las sanciones de la Comisión Disciplinaria a Universitario

Luego de que el día de hoy se conociera que Javier Rabanal y Jairo Concha de Universitario de Deportes fueron suspendidos por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, desde Alianza Lima tomaron una postura bastante contundente que ya empezó a dar qué hablar. Recordando que fueron los terceros en discordia de la situación, en Matute aprovecharon el momento para marcar un precedente.

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Fuente: Liga 1.

En esta ocasión fue Héctor Ordóñez, más conocido en el fútbol peruano como ‘Tito’ Ordóñez, quien dio la cara en representación de Alianza Lima y prácticamente dejó entrever que estuvieron en todo su derecho de expresión luego de que lo ocurrió el pasado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo tras el encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes.

“Absolutamente ningún comentario. Es un tema netamente de la Comisión Disciplinaria. Todas las instituciones y las personas tienen el legítimo derecho de expresarse como deseen, ¿no? No hacemos comentario alguno. Es un tema ya netamente disciplinario”; declaró Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, en una reciente nota con ‘Jax Latin Media‘ en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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La otra razón por la que Alianza Lima reclamó el altercado de Universitario en el Estadio Alberto Gallardo

Si bien Tito Ordóñez aseguró que la situación que sucedió en el Estadio Alberto Gallardo, la cual tuvo como resolución una sanción hacia de Javier Rabanal y Jairo Concha, fue netamente de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, durante las últimas horas se pudo revelar que existe otro motivo de por medio y tiene que ver con que desde Matute intentaron quedar mejor parados de cara al clásico.

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“Seamos honestos, esto hizo la gente de Alianza Lima para ver si no llegaban al clásico. Si estamos pensando en eso, en tratar de ganar cosas fuera de la cancha y no en la cancha, ya se está perdiendo la esencia del fútbol. Las cosas se resuelven en la cancha y se terminan en la cancha, punto. Acá los clubes trabajan para las redes y no para las instituciones”; confesó Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, en una entrevista con el programa radial ‘Exitosa Deportes‘.

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Los próximos partidos de Universitario y Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

Yendo al plano netamente futbolístico, tanto Universitario de Deportes como Alianza Lima tendrán partidos complicados este fin de semana. En el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, los merengues recibirán a UTC en el Estadio Monumental el sábado 14 de febrero a las 20:00 horas, mientras que los blanquiazules jugarán en la ciudad de Cusco frente a Deportivo Garcilaso el día de mañana a las 18:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Fuente: Universitario y Alianza Lima.

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