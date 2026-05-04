Alianza Lima se quedó con la victoria por 3-2 frente a San Martín en la gran final de la Liga Peruana de Vóley. En un encuentro muy disputado y exigente, las ‘blanquiazules’ lograron sacar adelante un resultado clave.

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Cabe resaltar que, con este logro, el equipo dirigido por Facundo Morando suma su sexto campeonato y celebra, además, su tercer tricampeonato en su historia.

Sin embargo, no todo fue celebración para el cuadro ‘íntimo0, ya que se confirmó la salida de una de sus figuras de cara a la próxima temporada, una noticia que tomó por sorpresa a más de uno.

Maeva Orlé no seguirá en Alianza Lima

Se trata de Maeva Orlé, voleibolista francesa que llegó a Alianza Lima en la temporada 2023/24 y rápidamente se convirtió en una de las piezas destacadas del equipo por su compromiso y alto rendimiento.

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Sin embargo, tras la final, la jugadora confirmó durante una entrevista que no seguirá en el club, dejando un emotivo mensaje en el que expresó su deseo de volver a vestir la camiseta ‘blanquiazul’ en otra oportunidad.

“Fue mi último partido con Alianza. De verdad que yo voy a salir con mucho cariño. Me pesa un poco porque amo esto, pero sí, la vida es así. Nos vemos, probablemente en otra vida. ¿Te vas de Alianza? Sí”, fueron estas las declaraciones de la jugadora ante las cámaras de ‘Entre Bolas’.

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¿En qué equipo jugará Maeva Orlé?

De acuerdo con el medio internacional ‘Portal da Superliga de Brasil’, Maeva Orlé podría incorporarse a un club brasileño en los próximos meses. La francesa no continuará por una cuarta temporada en Alianza Lima y tendría en mente asumir nuevos retos en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

“Tras tres temporadas con Alianza Lima en Perú, la opuesta francesa de 34 años, Maëva Orlé, podría jugar con Batavo Mackenzie la próxima temporada”, escribió el portal en su cuenta de Twitter.

DATOS CLAVES

Alianza Lima derrotó 3-2 a San Martín y consiguió el primer tricampeonato de su historia.

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La voleibolista Maeva Orlé confirmó su salida definitiva del club tras tres temporadas en Perú.