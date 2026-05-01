Ahora que Alianza Lima es líder del Torneo Apertura 2026 y que el rendimiento del equipo viene en crecimiento desde hace varias semanas, todo es felicidad en la interna del club y ni qué hablar en el sentir de los hinchas. Al margen de este buen momento en Matute, hay decisiones de Pablo Guede que llaman poderosamente la atención, como por ejemplo la desaparición de Piero Cari.

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Piero Cari dio mucho que hablar durante la temporada 2025 cuando Néstor Gorosito era el entrenador. Disputó 20 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con lo cual incluso se pensaba que este 2026 era el año de su consolidación en el primer equipo de Alianza Lima. Lo concreto es que al día de hoy no ha sido capaz de relucir ni de convencer a Pablo Guede.

Si bien tuvo algunos minutos de competencia a inicios de la presente temporada y en amistosos internacionales, Piero Cari ni siquiera ha podido salir en lista de convocados durante las últimas tres fechas del Torneo Apertura 2026. Es decir, el volante no fue parte de los duelos de Alianza Lima frente a ADT en la ciudad de Tarma, Cusco FC en Matute y Atlético Grau en Trujillo.

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Entre las razones de su desaparición de los primeros planos de Alianza Lima podemos mencionar la población de buenas opciones en el mediocampo del equipo con jugadores como Jairo Vélez, Alan Cantero, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Kevin Quevedo y Gaspar Gentile. Si bien en su momento se habló de algunas indisciplinas, hasta ahora no hay nada confirmado.

Fuente: Alianza Lima.

Piero Cari estuvo en la mira de equipos argentinos por su buen momento en Alianza Lima

Piero Cari fue una de las gratas revelaciones de Alianza Lima durante la temporada 2025 e incluso fue acercado en varias oportunidades a la Selección Peruana. A raíz de este buen panorama en el pasado reciente es que recibió algunos sondeos desde el fútbol argentino que finalmente no se concretaron y que en la actualidad claramente se esfumaron por su falta de continuidad.

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“Han consultado por él y el seguimiento es real desde Argentina. Su agencia de representación cuenta con contactos sólidos. Todavía no me han dado nombres precisos, pero me confirmaron que existe un monitoreo activo por parte de equipos en Argentina”; reveló el periodista José Varela en el programa ‘Modo Fútbol‘ en el mes de marzo, aunque ahora parece más una ilusión a una verdad.

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