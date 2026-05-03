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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el triunfo de Universitario ante Juan Pablo II

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego de la goleada por 4-1 de la 'U' frente a Juan Pablo II en la ciudad de Trujillo.

Juan Pablo II vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Juan Pablo II vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se sigue disputando y el día de hoy tuvimos uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Juan Pablo II y Universitario de Deportes se enfrentaron en el Estadio Mansiche de Trujillo en un duelo accidentado por la manera en cómo empezó. Es por ello es que a continuación revisaremos cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato.

De acuerdo al trámite del partido de esta tarde en la ciudad de Trujillo, Universitario de Deportes aprovechó la temprana expulsión de Christian Cueva y en media hora de juego lograron marcar una gran diferencia de 0-3. Con un doblete de Edison Flores y un gol de Miguel Silveira, los merengues encontraron prácticamente el triunfo muy rápido y se acomodaron mejor en el encuentro.

Los siguientes minutos siguieron con la tónica a favor de Universitario de Deportes, aunque no fueron precisos en las acciones ofensivas que generaron. Juan Pablo II no se quedó atrás y a los 82′ llegó el descuento por parte de Martín Alaniz tras una buena definición vía penal. A los 90′ fue Caín Fara quien decretó el 1-4 y finalmente el marcador no se movería más en la ciudad de Trujillo.

Fuente: Universitario.

Fuente: Universitario.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJGEPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima1310212461832
2Los Chankas129212114729
3Cienciano1382327161126
4Universitario137332113824
5Cusco FC136251721-420
6Comerciantes Unidos135441716119
7FBC Melgar125251816217
8ADT134451615116
9UTC Cajamarca124441818016
10CD Moquegua135171520-516
11Sporting Cristal134362222015
12Juan Pablo II 134361930-1115
13Alianza Atlético123541111014
14Deportivo Garcilaso123451216-413
15Sport Huancayo123361418-412
16Sport Boys133371319-612
17Atlético Grau13247915-610
18FC Cajamarca132381624-89

Resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

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Sábado 2 de mayo

  • FC Cajamarca 3-2 Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón
  • ADT 1-0 Atlético Grau | Estadio Unión Tarma
  • Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima 2-1 CD Moquegua | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 3 de mayo

  • Sporting Cristal 2-2 Cusco FC | Estadio Alberto Gallardo
  • Juan Pablo II 1-4 Universitario de Deportes | Estadio Mansiche
  • Alianza Atlético vs. Sport Huancayo | 15:30 | Estadio Campeones del 36
  • FBC Melgar vs. UTC | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA

Lunes 4 de mayo

  • Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Los Chankas

DATOS CLAVES

  • Edison Flores fue el arquitecto del triunfo con un doblete tempranero (23′ y 24′) que dejó sin respuesta a Juan Pablo II.
  • Christian Cueva condicionó totalmente a su equipo al ver la tarjeta roja a los 3 minutos, presuntamente por insultos al árbitro, rompiendo cualquier plan táctico del local.
  • Universitario liquidó el partido con goles de Miguel Silveira (30′) y Caín Fara (90′). Por el lado de Juan Pablo II, Martín Alaniz anotó el descuento de penal a los 82′.
Renato Pérez
Renato Pérez
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