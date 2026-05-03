Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el triunfo de Universitario ante Juan Pablo II

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se sigue disputando y el día de hoy tuvimos uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Juan Pablo II y Universitario de Deportes se enfrentaron en el Estadio Mansiche de Trujillo en un duelo accidentado por la manera en cómo empezó. Es por ello es que a continuación revisaremos cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato.
De acuerdo al trámite del partido de esta tarde en la ciudad de Trujillo, Universitario de Deportes aprovechó la temprana expulsión de Christian Cueva y en media hora de juego lograron marcar una gran diferencia de 0-3. Con un doblete de Edison Flores y un gol de Miguel Silveira, los merengues encontraron prácticamente el triunfo muy rápido y se acomodaron mejor en el encuentro.
Los siguientes minutos siguieron con la tónica a favor de Universitario de Deportes, aunque no fueron precisos en las acciones ofensivas que generaron. Juan Pablo II no se quedó atrás y a los 82′ llegó el descuento por parte de Martín Alaniz tras una buena definición vía penal. A los 90′ fue Caín Fara quien decretó el 1-4 y finalmente el marcador no se movería más en la ciudad de Trujillo.
Fuente: Universitario.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|13
|10
|2
|1
|24
|6
|18
|32
|2
|Los Chankas
|12
|9
|2
|1
|21
|14
|7
|29
|3
|Cienciano
|13
|8
|2
|3
|27
|16
|11
|26
|4
|Universitario
|13
|7
|3
|3
|21
|13
|8
|24
|5
|Cusco FC
|13
|6
|2
|5
|17
|21
|-4
|20
|6
|Comerciantes Unidos
|13
|5
|4
|4
|17
|16
|1
|19
|7
|FBC Melgar
|12
|5
|2
|5
|18
|16
|2
|17
|8
|ADT
|13
|4
|4
|5
|16
|15
|1
|16
|9
|UTC Cajamarca
|12
|4
|4
|4
|18
|18
|0
|16
|10
|CD Moquegua
|13
|5
|1
|7
|15
|20
|-5
|16
|11
|Sporting Cristal
|13
|4
|3
|6
|22
|22
|0
|15
|12
|Juan Pablo II
|13
|4
|3
|6
|19
|30
|-11
|15
|13
|Alianza Atlético
|12
|3
|5
|4
|11
|11
|0
|14
|14
|Deportivo Garcilaso
|12
|3
|4
|5
|12
|16
|-4
|13
|15
|Sport Huancayo
|12
|3
|3
|6
|14
|18
|-4
|12
|16
|Sport Boys
|13
|3
|3
|7
|13
|19
|-6
|12
|17
|Atlético Grau
|13
|2
|4
|7
|9
|15
|-6
|10
|18
|FC Cajamarca
|13
|2
|3
|8
|16
|24
|-8
|9
Resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026
Bronca entre Pampa Biaggio y Horacio Melgarejo tras el Cienciano vs. Comerciantes: tuvo que separar la policía
Sábado 2 de mayo
- FC Cajamarca 3-2 Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón
- ADT 1-0 Atlético Grau | Estadio Unión Tarma
- Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima 2-1 CD Moquegua | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 3 de mayo
- Sporting Cristal 2-2 Cusco FC | Estadio Alberto Gallardo
- Juan Pablo II 1-4 Universitario de Deportes | Estadio Mansiche
- Alianza Atlético vs. Sport Huancayo | 15:30 | Estadio Campeones del 36
- FBC Melgar vs. UTC | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA
Lunes 4 de mayo
- Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Los Chankas
DATOS CLAVES
- Edison Flores fue el arquitecto del triunfo con un doblete tempranero (23′ y 24′) que dejó sin respuesta a Juan Pablo II.
- Christian Cueva condicionó totalmente a su equipo al ver la tarjeta roja a los 3 minutos, presuntamente por insultos al árbitro, rompiendo cualquier plan táctico del local.
- Universitario liquidó el partido con goles de Miguel Silveira (30′) y Caín Fara (90′). Por el lado de Juan Pablo II, Martín Alaniz anotó el descuento de penal a los 82′.