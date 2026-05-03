Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el triunfo de Universitario ante Juan Pablo II

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 se sigue disputando y el día de hoy tuvimos uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Juan Pablo II y Universitario de Deportes se enfrentaron en el Estadio Mansiche de Trujillo en un duelo accidentado por la manera en cómo empezó. Es por ello es que a continuación revisaremos cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato.

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De acuerdo al trámite del partido de esta tarde en la ciudad de Trujillo, Universitario de Deportes aprovechó la temprana expulsión de Christian Cueva y en media hora de juego lograron marcar una gran diferencia de 0-3. Con un doblete de Edison Flores y un gol de Miguel Silveira, los merengues encontraron prácticamente el triunfo muy rápido y se acomodaron mejor en el encuentro.

Los siguientes minutos siguieron con la tónica a favor de Universitario de Deportes, aunque no fueron precisos en las acciones ofensivas que generaron. Juan Pablo II no se quedó atrás y a los 82′ llegó el descuento por parte de Martín Alaniz tras una buena definición vía penal. A los 90′ fue Caín Fara quien decretó el 1-4 y finalmente el marcador no se movería más en la ciudad de Trujillo.

Fuente: Universitario.

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 13 10 2 1 24 6 18 32 2 Los Chankas 12 9 2 1 21 14 7 29 3 Cienciano 13 8 2 3 27 16 11 26 4 Universitario 13 7 3 3 21 13 8 24 5 Cusco FC 13 6 2 5 17 21 -4 20 6 Comerciantes Unidos 13 5 4 4 17 16 1 19 7 FBC Melgar 12 5 2 5 18 16 2 17 8 ADT 13 4 4 5 16 15 1 16 9 UTC Cajamarca 12 4 4 4 18 18 0 16 10 CD Moquegua 13 5 1 7 15 20 -5 16 11 Sporting Cristal 13 4 3 6 22 22 0 15 12 Juan Pablo II 13 4 3 6 19 30 -11 15 13 Alianza Atlético 12 3 5 4 11 11 0 14 14 Deportivo Garcilaso 12 3 4 5 12 16 -4 13 15 Sport Huancayo 12 3 3 6 14 18 -4 12 16 Sport Boys 13 3 3 7 13 19 -6 12 17 Atlético Grau 13 2 4 7 9 15 -6 10 18 FC Cajamarca 13 2 3 8 16 24 -8 9

Resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

FC Cajamarca 3-2 Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón

ADT 1-0 Atlético Grau | Estadio Unión Tarma

Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima 2-1 CD Moquegua | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 3 de mayo

Sporting Cristal 2-2 Cusco FC | Estadio Alberto Gallardo

Juan Pablo II 1-4 Universitario de Deportes | Estadio Mansiche

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo | 15:30 | Estadio Campeones del 36

FBC Melgar vs. UTC | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA

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Lunes 4 de mayo

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Los Chankas

DATOS CLAVES