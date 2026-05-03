Así fue la premiación y las más destacadas de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: Maeva Orlé, MVP

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 cerró con una jornada de alto voltaje tras el emocionante ‘extra game’ de la final entre Alianza Lima y la Universidad San Martín, donde las ‘blanquiazules’ se impusieron por 3 sets a 2 en un duelo que mantuvo en vilo a todo el Polideportivo Lucha Fuentes.

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Luego del partido decisivo, se realizó la ceremonia de premiación individual, donde se reconoció a las jugadoras más destacadas de la temporada, con nombres de peso que marcaron la campaña tanto en ataque como en defensa.

Maeva Orlé, la gran figura y MVP del torneo

La gran protagonista de la noche fue Maeva Orlé, quien fue elegida como la Mejor Opuesta y, además, recibió el premio más importante de todos: la MVP de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

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La atacante francesa volvió a ser determinante en la consagración de Alianza Lima, consolidándose como una de las grandes figuras del campeonato nacional.

Con este nuevo reconocimiento, Orlé reafirma su impacto en el vóley nacional, donde ya es tricampeona con el club blanquiazul. Además, no es la primera vez que recibe este galardón, ya que también fue elegida MVP en la temporada 2023.

Lista completa de premiadas en la Liga Peruana de Vóley

La organización también reconoció a las mejores jugadoras en cada posición, destacando el alto nivel competitivo mostrado durante toda la temporada:

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Mejor receptora punta: Elina Rodríguez

Elina Rodríguez Mejor atacante punta: Fernanda Tomé

Fernanda Tomé Mejor bloqueadora: Mara Leao

Mara Leao Mejor central: Clarivett Yllescas

Clarivett Yllescas Mejor opuesta: Maeva Orlé

Maeva Orlé Mejor armadora: Paola Rivera

Paola Rivera Mejor líbero: Miriam Patiño

Miriam Patiño MVP del torneo: Maeva Orlé

Con esta premiación, la Liga Peruana de Vóley 2025-26 cerró una edición vibrante, marcada por la rivalidad entre Alianza Lima y San Martín, y el brillo individual de figuras que fueron determinantes en cada jornada.

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