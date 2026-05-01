Franco Velazco sigue siendo tendencia luego de las picantes declaraciones respecto a la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes. Si bien explicó al mínimo detalle los motivos por los que finalmente como directiva optaron tomar otro camino en esta temporada 2026, expuso cuestiones privadas de una negociación que ahora ya fueron notificadas hacia el propio entrenador.

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“Con el profesor Fossati no se pudo continuar porque teniendo contrato pidió el doble de su sueldo, pidió autos de alto gama, asientos de primera clase, pidió tener poder decisión en la parte comercial y marketing y eso no lo podemos permitir. La ‘U’ está primero”; reveló Franco Velazco en conferencia de prensa en una clarísima señal de no necesariamente dejar bien parado al popular ‘Nonno’.

Ahora, de acuerdo a una reciente información del periodista deportivo Gustavo Peralta se ha podido conocer que Jorge Fossati no se quedará para nada tranquilo con estas declaraciones desde la interna de Universitario de Deportes y prepara una nueva defensa que sin duda alguna representará una especie de nuevo round entre las partes implicadas que seguirán en dimes y diretes.

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“Eso no quita que creo que el lunes creo que Jorge Fossati se va a pronunciar. Es la información que llega desde Uruguay y esta historia va a continuar porque es una cosa y otra. Ahora, si son verdad esas cuestiones, hay que escuchar a Fossati porque seguramente va a hablar”; contó Gustavo Peralta y es de esta manera es que las insinuaciones se mantendrán en los próximos días.

🎙️Gustavo Peralta: "Es muy seguro que Fossati se va a prounciar el lunes y la historia va a continuar"



🎙️Pato Quinteros: "Velazco no tuvo que dar tantos detalles"#L1Radio



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¿Franco Velazco quiso perjudicar a Jorge Fossati al exponer las negociaciones en Universitario?

Si bien la conferencia de prensa de Franco Velazco terminó con las consultas sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes, ahora podemos entender que de todas maneras tenía que explicar qué fue lo pasó realmente. Mencionando que el entrenador tuvo ciertas palabras en el último tiempo que no cayeron bien en la interna, el administrador se animó a revelar cuestiones privadas para culminar de una vez por todas con las habladurías.

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No se sabe exactamente si lo hizo con la intención de perjudicar el nombre de Jorge Fossati, sobre todo teniendo en cuenta el aprecio de los hinchas, pero lo único concreto es que se vendrá una drástica respuesta para confirmar o desmentir lo dicho por Franco Velazco. Esta situación genera que se siga hablando de un tema que quedó en el pasado desde hace varios meses, aunque al parecer tendrá más episodios bastante picantes.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Franco Velazco reveló que la salida de Jorge Fossati se debió a exigencias económicas y logísticas excesivas, incluyendo la duplicación de su sueldo y pedidos de autos de alta gama.

reveló que la salida de se debió a exigencias económicas y logísticas excesivas, incluyendo la duplicación de su sueldo y pedidos de autos de alta gama. La directiva crema rechazó la solicitud del estratega de tener injerencia en las áreas de comercial y marketing del club.

del club. Se informó que Jorge Fossati emitirá un pronunciamiento desde Uruguay este lunes 4 de mayo para responder a las acusaciones de la administración merengue.