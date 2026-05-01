Universitario confirmó que su próximo refuerzo disputará la final de la Liga Peruana de Vóley: “Cerca de llegar”

Universitario alcanzó por primera vez el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley, marcando un hecho histórico para la institución. Tras este importante logro, el club ya piensa en la próxima temporada con la meta clara de pelear por el título y llegar a la gran final.

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Próximo refuerzo de la ‘U’ disputará la final de la Liga Peruana de Vóley

En conversación con Radio Ovación, Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de Universitario, contó que el club mantiene negociaciones bastante avanzadas con una voleibolista que actualmente disputará la final de la Liga Peruana de Vóley.

Al ser consultado sobre si la jugadora pertenece a Alianza Lima o San Martín, el directivo prefirió no dar mayores detalles y señaló que únicamente resta concretar la firma.

“Está cerca de llegar una jugadora de la final. Sí, de entre los dos equipos (Alianza Lima y San Martín). Sin documento firmado, pero estamos cerca de que forme parte del plantel. Hay una final que también se tiene que respetar”, explicó Acerbi.

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Coraima Gómez no seguirá en Universitario

Durante la entrevista, Acerbi reveló que Coraima Gómez decidió no continuar en Universitario. El directivo agradeció a la exjugadora de Alianza Lima por su entrega y compromiso con el club, y destacó que siempre será parte de la familia del vóley crema.

“Ella tomó una decisión, me duele bastante. No me queda nada más que respetarla. Si ella tiene una decisión distinta hay que respetarla. Seguramente tendrá un homenaje del club”, reveló.

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DATOS CLAVES

Universitario alcanzó por primera vez en su historia el tercer lugar de la liga de vóley.

El directivo Fabrizio Acerbi negocia el fichaje de una jugadora de Alianza Lima o San Martín.

La voleibolista Coraima Gómez decidió no continuar en la institución para la próxima temporada.