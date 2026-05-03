EN VIVO Universitario vs Juan Pablo II por la Liga 1: Dónde ver GRATIS el partido vía L1 MAX y Movistar Play

El Estadio Mansiche de Trujillo abre sus puertas para un enfrentamiento inédito entre el vigente campeón, Universitario de Deportes, y el conjunto de Juan Pablo II College. El equipo de Chongoyape ha decidido trasladar su localía a la ciudad primaveral para recibir a la gran hinchada crema en un escenario de mayor capacidad y mejores condiciones para el espectáculo.

La escuadra merengue llega con la obligación de sumar de a tres para no perderle el rastro a los primeros lugares del Torneo Apertura. Con una rotación estratégica en el once titular, el comando técnico busca frescura física para contrarrestar la intensidad que suele proponer el cuadro lambayecano en condición de local administrativo.

Posibles alineaciones del Universitario vs Juan Pablo II

El equipo visitante presentaría un once competitivo liderado por Miguel Vargas en el arco, junto a una línea defensiva compuesta por Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto. En el mediocampo estarían Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha y José Carabalí, dejando en el ataque a la dupla conformada por Edison Flores y Alex Valera.

Por su parte, el cuadro de Chongoyape alinearía a Matías Vega bajo los tres palos, resguardado por Jorge Toledo, Aaron Sánchez, Paolo Fuentes y Fabio Agurto. La volante contaría con la presencia de Martín Alaniz, Erinson Ramírez, Jack Durán y Cristhian Tizón, mientras que la generación de juego recaerá en Christian Cueva para asistir al delantero Maximiliano Juambeltz.

Horarios en el mundo para ver Universitario vs Juan Pablo II

El partido está programado para iniciar a las 1:15 p.m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. Para los seguidores que se encuentran en México, el duelo comenzará a las 12:15 p.m., mientras que en territorios como Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (ET) la cita deportiva arrancará a las 2:15 p.m.

En el resto del continente, los hinchas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay podrán conectarse a partir de las 3:15 p.m. Finalmente, para quienes sintonicen el encuentro desde España y otros puntos de Europa, la transmisión oficial dará inicio a las 8:15 p.m. del mismo domingo 3 de mayo.

Canales de transmisión del Universitario vs Juan Pablo II

La señal de L1 MAX es la cadena oficial encargada de llevar las imágenes de este vibrante encuentro a todas las pantallas del territorio nacional peruano. Este canal se encuentra disponible actualmente en las parrillas de programación de diversas operadoras de cable como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Latin Cable.

Para aquellos usuarios que prefieren seguir el duelo de forma online, pueden acceder a través de la plataforma de streaming L1 Play o mediante la aplicación Movistar Play, siempre que cuenten con el paquete premium contratado. Asimismo, la señal de Zapping permite visualizar todo el contenido de manera digital en alta definición desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV.

Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II el partido más importante de hoy. (Foto: X).

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