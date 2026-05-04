Premiación Liga Peruana de Vóley 2026: lista completa de todas las jugadoras galardonadas por posición tras el título de Alianza Lima

La Liga Nacional de Vóley (LNSV) cerró una temporada histórica con una ceremonia de clausura que celebró la excelencia deportiva en el Perú. Tras la consagración de Alianza Lima, la organización reconoció a las atletas que dominaron las estadísticas y el juego colectivo durante todo el 2026.

Publicidad

Las distinciones individuales reflejaron un equilibrio perfecto entre la experiencia internacional y el baluarte nacional. A continuación, presentamos el detalle de las voleibolistas que integran el equipo ideal del torneo.

El Equipo Ideal de la Temporada 2026

La zona ofensiva estuvo liderada por la potencia sudamericana y europea, destacando a Elina Rodríguez como la mejor receptora punta del certamen. Junto a ella, la brasileña Fernanda Tomé se llevó el trofeo a mejor atacante punta, ratificando su jerarquía en la red.

En el centro de la cancha, el muro defensivo fue compartido por Mara Leao (mejor bloqueadora) y la experimentada nacional Clarivett Yllescas (mejor central). Ambas jugadoras fueron piezas clave para neutralizar los ataques rivales en las instancias finales.

Publicidad

La conducción del juego recayó en las manos de Paola Rivera, elegida como la mejor armadora, mientras que la seguridad defensiva fue garantizada por Miriam Patiño, quien sumó un nuevo galardón como mejor líbero a su exitosa carrera.

Maeva Orlé: La Reina de la LNSV 2026

El máximo galardón de la noche tuvo nombre propio: Maeva Orlé. La jugadora francesa no solo se adjudicó el premio a la mejor opuesta, sino que fue proclamada oficialmente como la MVP del torneo.

Alianza Lima se consagró con el título de la Liga Nacional de Vóley 2026. (Foto: X).

Publicidad

Su capacidad anotadora y su influencia mental en el campo fueron determinantes para que su escuadra alcanzara la gloria máxima. Con este reconocimiento, Orlé se consolida como una de las extranjeras más influyentes que han pasado por el vóley peruano en los últimos años.

DATOS CLAVE