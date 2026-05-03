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Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de ganadores de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Alianza Lima

La tabla de ganadores de la Liga Peruana de Vóley se mueve después del nuevo triunfo de Alianza Lima ante la USMP.

Alianza Lima celebrando.
© Alianza Lima VóleyAlianza Lima celebrando.

La temporada en la Liga Peruana de Vóley 2025-26 ha llegado a su final este domingo con un emocionante partido entre Alianza Lima y la San Martín. Lo que ha hecho que la tabla de ganadores de este certamen nacional, tenga una pequeña variación.

En este caso luego de tres emocionantes definiciones, el cuadro de La Victoria se alzó con el título. Esto los ha hecho acreedores de su tercera corona de forma consecutiva, siendo también la sexta final que juegan en toda su historia. No obstante, todavía sigue estando lejos del podio.

La tabla de ganadores de la Liga Peruana de Vóley

#ClubesOroPlataBronceTotal
1Regatas Lima84113
2USMP54211
3Géminis35412
4Alianza Lima3306
5Circolo Sportivo Italiano2136
6UCV1034
7Divino Maestro1023
8Latino Amisa0112
9Sporting Cristal0112
10Jaamsa0112

Alianza Lima protagonista de lujo en las finales

El cuadro de Alianza Lima se ha vuelto uno de los equipos más importantes de la Liga Peruana de Vóley en los últimos años. Esto debido a que ha disputado un total de 6 finales de forma consecutiva, lo cual es una muestra de superación del cuadro ‘Blanquiazul’.

Eso sí, le costó bastante poder lograr su primer título, pues perdió un total de 3 finales de forma consecutiva contra Regatas Lima. Pero también ha logrado de forma consecutiva tres títulos que la ponen cerca del podio de este torneo nacional.

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Alianza Lima 1-1 San Martin EN VIVO HOY final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: punto a punto del tercer set

Últimas finales de Alianza Lima:

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Datos Claves

  • Alianza Lima conquistó su tercer título consecutivo tras vencer a la Universidad San Martín.
  • El club blanquiazul suma 3 medallas de oro en total tras jugar 6 finales consecutivas.
  • Regatas Lima lidera el palmarés histórico con 8 títulos de oro y 13 medallas totales.
Bruno Castro
Bruno Castro
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