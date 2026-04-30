La derrota de Nacional de Uruguay por 4-2 ante Universitario en el Estadio Monumental por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores no fue la única mala noticia para el cuadro uruguayo.

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Tras el golpe sufrido en Lima ante Universitario, el club recibió una sanción oficial en su torneo local que complica seriamente su presente deportivo e institucional en Uruguay.

El castigo responde a los incidentes ocurridos en el clásico ante Peñarol, uno de los partidos más importantes y tensos por la popularidad de ambas instituciones.

Como consecuencia de estos hechos, Nacional de Uruguay fue sancionado con la resta de tres puntos en la tabla del campeonato de básquet de Uruguay, lo que impacta directamente en su posición y aspiraciones.

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Nacional y Peñarol jugando en la Liga de básquet de Uruguay. (Foto: X)

Nacional fue sancionado y pierde tres puntos

Además, el club deberá disputar ocho partidos como local sin público, una medida que afecta tanto en lo económico como en lo deportivo, al perder el respaldo de su hinchada.

De esta manera, Nacional de Uruguay atraviesa un momento complicado, combinando malos resultados en la Copa Libertadores con sanciones severas a nivel local que agravan aún más su situación.

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Nacional jugando ante Universitario en el estadio Monumental y en la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores. (Foto: Nacional)

Grupo de Universitario en la Copa Libertadores

Tras tres fechas disputadas del Grupo B de la Copa Libertadores, Tolima es líder con 4 puntos y 1 gol como diferencia de goles, Nacional es segundo con 4 puntos y 6 goles a favor, Universitario tercero con 4 puntos y 4 goles a favor y último Coquimbo Unido con 4 puntos y -1 gol como diferencia de goles.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

Fecha 4 | Coquimbo Unido vs. Universitario | Jueves 7 de mayo a las 6:00 PM.

| Jueves 7 de mayo a las 6:00 PM. Fecha 5 | Nacional vs. Universitario | Miércoles 20 de mayo a las 5:00 PM.

| Miércoles 20 de mayo a las 5:00 PM. Fecha 6 | Universitario vs. Deportes Tolima | Martes 26 de mayo a las 7:30 PM.

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Datos claves

Nacional de Uruguay perdió por 4-2 ante Universitario en la Copa Libertadores.

Sancionan a Nacional con la resta de tres puntos en el torneo de básquet.

El club jugará ocho partidos como local sin público tras incidentes ante Peñarol.