Universitario de Deportes sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador que reemplace definitivamente a Javier Rabanal. Jorge ‘Coco’ Araujo continúa como interino, aunque desde la administración, encabezada por Franco Velazco quieren a otro director técnico. El elegido parece ser Fabián Bustos, aunque su salida de Millonarios resulta complicada.

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La ‘U’ ya logró acordar la salida definitiva de Javier Rabanal, por lo que ahora el camino está liberado para que llegue al banco de suplentes del Monumental de Ate un nuevo entrenador. Mientras tanto, continúa el trabajo de Jorge Araujo, que ya lleva dos victorias y una derrota como interino.

Si bien en algún momento se pensó en la continuidad del ‘Coco’, lo cierto es que el cuadro ‘crema’ está en la labor de búsqueda de un nuevo entrenador. Franco Velazco quiere el regreso de Fabián Bustos, pero la situación no es sencilla. En la conferencia de prensa que dio hace pocos días, evitó hablar de él. “Respetamos que tiene una relación con Millonarios”, dijo.

🎙️Velazco sobre Bustos: "Lo queremos mucho, pero respetamos que tiene una relación con Millonarios. Se evaluó lo de Gareca, pero no se va a tener acercamiento con él"#L1Radio



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No obstante, la postura de Bustos puede ser un punto a favor para la ‘U’, ya que no ha rechazado el acercamiento de la administración. De hecho, según contó el periodista Gustavo Peralta en el podcast Y Uno Feliz, hay un contrato por dos años sobre la mesa para el excampeón nacional 2024.

El pedido de Fabián Bustos para volver a Universitario

De todas maneras, Bustos no quiere una salida problemática de Millonarios. Por eso, según reveló Peralta en el mismo programa, lo que quiere el entrenador es que la administración de Universitario, es decir, Franco Velazco, negocie su salida con el cuadro bogotano.

El cordobés no tiene cláusula de salida de ‘Los Embajadores’. Por eso, para poder salir del club necesita una negociación de tú a tú con el presidente Enrique Camacho. Ante este panorama, surge la pregunta si Franco Velazco buscará definitivamente su arribo o no.

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Información de @Gustavo_p4 sobre la posible llegada de Fabían Bustos a la "U"?

Michael Hoyos si quería llegar a PerÚ!!

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En todo caso, Peralta no descartó que Universitario busque otro entrenador, ya que habría una opción sobre la mesa de otro director técnico argentino, aunque su identidad no fue revelada.

¿Fabián Bustos, en la cuerda floja en Millonarios?

Millonarios no atraviesa su mejor momento deportivo y el puesto de Fabián Bustos está en cuestionamiento. De hecho, se especula con que si no consigue la clasificación a la fase final para pelear el título del Torneo Apertura 2026, pueda poner en duda su continuidad en el club.

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El conjunto bogotano enfrentará a Alianza FC este domingo 3 de mayo por la última fecha de la fase regular. Actualmente, está en el puesto 11 con 25 puntos, pero está a uno del último que clasifica a la fase final, Independiente Santa Fe (26).

En tanto, en la Copa Sudamericana, no tuvo el mejor arranque, ya que tras tres fechas, está en el tercer lugar con 4 puntos y se ubica a 3 del líder Sao Paulo (7) y a 2 del escolta, O’Higgins (6).

Datos claves

Contrato de 2 años sobre la mesa de Universitario para Fabián Bustos .

sobre la mesa de Universitario para . Javier Rabanal dejó definitivamente Universitario; Jorge Araujo mantiene el cargo interino.

dejó definitivamente Universitario; mantiene el cargo interino. 3 de mayo: Millonarios enfrentará a Alianza FC con 25 puntos acumulados.