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Bronca entre Pampa Biaggio y Horacio Melgarejo tras el Cienciano vs. Comerciantes: tuvo que separar la policía

Pampa Biaggio y Horacio Melgarejo, se dijeron de todo. Al término del Cienciano vs. Comerciantes Unidos. Pasó un momento bastante complicado.

Bronca entre Pampa Biaggio y Horacio Melgarejo tras el Cienciano vs. Comerciantes Unidos.
© Composición BOLAVIP / GeminiBronca entre Pampa Biaggio y Horacio Melgarejo tras el Cienciano vs. Comerciantes Unidos.

El final del encuentro entre Cienciano y Comerciantes Unidos en el Cusco no terminó con el pitazo de Wilfredo Alexander Blas. Lo que debía ser una celebración por la victoria 1-0 del “Papá” se transformó en un campo de batalla en la zona técnica.

El gol agónico de Neri Bandiera al minuto 100 desató la euforia local, pero también una provocación que encendió la chispa. Según videos viralizados y reportes a pie de campo, integrantes del comando técnico de Claudio “El Pampa” Biaggio lanzaron frases subidas de tono contra el banco visitante.

El detonante de la gresca

“Le dejaron el or.. así de grande”, habría sido la frase que desató la furia de las “Águilas Cutervinas”. Estas palabras impactaron directamente en Horacio Melgarejo, quien no dudó en ir a buscar a los responsables del cuerpo técnico imperial para encararlos.

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La situación pasó rápidamente de los insultos a los empujones, obligando a la Policía Nacional del Perú (PNP) a intervenir de inmediato. Los agentes tuvieron que formar un cordón de seguridad para separar a ambos comandos técnicos mientras se dirigían a los camerinos.

Posibles consecuencias para Cienciano y Comerciantes

A pesar de que la tensión se trasladó al túnel, el árbitro Alexander Blas tomó nota de los incidentes más graves. Se espera que el informe arbitral detalle las provocaciones y los intentos de agresión física detectados tras el cierre del partido.

La Comisión Disciplinaria de la FPF podría actuar de oficio basándose en las imágenes de la transmisión oficial y los videos que circulan en redes. Tanto Biaggio como Melgarejo se exponen a suspensiones de varias fechas por conducta antideportiva y alteración del orden.

Este incidente empaña un triunfo clave para Cienciano, que escala en la tabla pero que ahora deberá esperar el boletín de sanciones. La rivalidad entre ambos bandos quedó al rojo vivo tras uno de los finales más polémicos de la temporada en el Cusco.

DATOS CLAVE

  • Cienciano derrotó 1-0 a Comerciantes Unidos con un gol de Neri Bandiera al minuto 100.
  • El árbitro Wilfredo Alexander Blas reportó incidentes violentos entre los comandos técnicos tras el partido.
  • La Policía Nacional del Perú intervino para separar a Claudio Biaggio y Horacio Melgarejo.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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