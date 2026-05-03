Bronca entre Pampa Biaggio y Horacio Melgarejo tras el Cienciano vs. Comerciantes: tuvo que separar la policía

El final del encuentro entre Cienciano y Comerciantes Unidos en el Cusco no terminó con el pitazo de Wilfredo Alexander Blas. Lo que debía ser una celebración por la victoria 1-0 del “Papá” se transformó en un campo de batalla en la zona técnica.

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El gol agónico de Neri Bandiera al minuto 100 desató la euforia local, pero también una provocación que encendió la chispa. Según videos viralizados y reportes a pie de campo, integrantes del comando técnico de Claudio “El Pampa” Biaggio lanzaron frases subidas de tono contra el banco visitante.

El detonante de la gresca

“Le dejaron el or.. así de grande”, habría sido la frase que desató la furia de las “Águilas Cutervinas”. Estas palabras impactaron directamente en Horacio Melgarejo, quien no dudó en ir a buscar a los responsables del cuerpo técnico imperial para encararlos.

La situación pasó rápidamente de los insultos a los empujones, obligando a la Policía Nacional del Perú (PNP) a intervenir de inmediato. Los agentes tuvieron que formar un cordón de seguridad para separar a ambos comandos técnicos mientras se dirigían a los camerinos.

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Posibles consecuencias para Cienciano y Comerciantes

A pesar de que la tensión se trasladó al túnel, el árbitro Alexander Blas tomó nota de los incidentes más graves. Se espera que el informe arbitral detalle las provocaciones y los intentos de agresión física detectados tras el cierre del partido.

La Comisión Disciplinaria de la FPF podría actuar de oficio basándose en las imágenes de la transmisión oficial y los videos que circulan en redes. Tanto Biaggio como Melgarejo se exponen a suspensiones de varias fechas por conducta antideportiva y alteración del orden.

Previo a los incidentes en el estacionamiento del estadio Garcilaso, hubo un primer encontronazo al final del partido rumbo a los camerinos de parte del CT de #ComerciantesUnidos contra el DT de #CIENCIANO, Horacio Melgarejo. https://t.co/VeD6j0Td9v pic.twitter.com/DVg2qJoWO2 — Jehofred Sulca Warton (@GargantadelGol) May 3, 2026

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El "Pampa" Biaggio espero al Dt Horacio Melgarejo en el estacionamiento del estadio Garcilaso después de la victoria de #cienciano ante #comerciantesUnidos segun comentaron del comando técnico de la visita a la prensa local fue por un gesto que se dio en el partido.

📹: Qosqotime pic.twitter.com/ZSSYQ6Wrh9 — Jehofred Sulca Warton (@GargantadelGol) May 3, 2026

Comando técnico de Comerciantes Unidos sobre el altercado con el CT de Cienciano: "ASÍ LES QUEDÓ EL ORTO NOS DIJO (EL DT DE CIENCIANO). CIENCIANO ES UN CLUB GRANDE. NO MERECEN EL DT DE M**** QUE TIENEN" pic.twitter.com/7bjKr08ydn — Gustavo Adrianzén Romo (@Gusadro) May 3, 2026

Este incidente empaña un triunfo clave para Cienciano, que escala en la tabla pero que ahora deberá esperar el boletín de sanciones. La rivalidad entre ambos bandos quedó al rojo vivo tras uno de los finales más polémicos de la temporada en el Cusco.

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