¿No quiso jugar contra Sporting Cristal? La jugada polémica de Luis Advíncula que acabó en tarjeta amarilla

La reciente amonestación de Luis Advíncula en el duelo frente a CD Moquegua ha desatado una tormenta de cuestionamientos en el entorno de Alianza Lima. El lateral derecho recibió su quinta tarjeta amarilla, quedando automáticamente inhabilitado para el esperado choque ante Sporting Cristal.

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La jugada resultó incomprensible para los aficionados y el cuerpo técnico, dado que el defensor ya había superado la posición de su marca. Al tener el espacio ganado, el gesto de estirar el brazo para impactar el rostro del rival fue calificado como una acción carente de lógica futbolística.

Entre la lealtad y el profesionalismo

La polémica crece debido al pasado rimense de Advíncula, quien durante gran parte de su carrera se autoproclamó hincha confeso de la institución celeste. Muchos seguidores esperaban verlo enfrentar al equipo de sus amores, especialmente tras su regreso al Perú procedente de Boca Juniors.

Sin embargo, su decisión de firmar por Matute en lugar de regresar a La Florida ya había generado fricciones en la hinchada de Sporting Cristal. Esta suspensión por acumulación de tarjetas, justo antes del duelo directo, alimenta las teorías sobre una posible resistencia emocional a enfrentar a su antiguo club.

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Un vacío táctico en Matute

Más allá de las especulaciones, la realidad es que Alianza Lima pierde a su pieza más experimentada por la banda derecha para un partido determinante. El “Rayo” no podrá estar en cancha para defender la camiseta blanquiazul frente al club al que alguna vez dijo deberle todo.

La ausencia del lateral obliga a una reestructuración defensiva inmediata, mientras el debate sobre su “timing” para ver la quinta amarilla sigue encendido. El profesionalismo del jugador queda bajo la lupa en una semana donde su nombre será el centro de la conversación deportiva.

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