La temporada para la Liga Peruana de Vóley 2025-26 llegó a su final, el cuadro de Alianza Lima sufrió más de la cuenta pero venció por 3-2 a la San Martín. De esta forma, consiguen su tercera corona de forma consecutiva, siendo de los equipos más importantes de los últimos años en el vóley nacional.

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En este caso, Facundo Morando es uno de los personajes principales de este título, por lo que se mostró muy emocionado por el campeonato. Tanto como a una de las figuras más importantes de Alianza como es el ‘Nene’ Teófilo Cubillas. El cual viajó desde Estados Unidos para poder presenciar este importante juego, celebrando a lo grande.

Es así como en cancha el ‘Nene’ tuvo breves palabras para con el DT campeón: “Quédate todo el tiempo aquí con las chicas”. Esa fue pedido que hizo el histórico jugador, el cual tuvo como respuesta del entrenador: “Después hablamos…”, antes de quebrarse y ponerse a llorar.

¿Facundo Morando seguirá en Alianza Lima?

Lo que se sabe del futuro de Facundo Morando es que no seguirá en Alianza Lima, sino que pasaría a dirigir en Brasil. Lo que ha podido dar a conocer el periodista Raffa Siqueira es que ahora tendrá el buzo de Fluminense, el nuevo equipo que tendrá en frente.

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“Fluminense ha cerrado la contratación del entrenador argentino Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima y actual técnico de la selección femenina de su país”, fue lo que publicó el comunicador en sus redes sociales.

Por ahora el club no ha hecho ningún anuncio oficial, pero claro debido a la final que tenía que jugarse, no se ha manifestado nada. Posiblemente en los próximos días se pueda conocer un poco más de la situación. Así como también ver quien es el que llegará en caso si se cumpla la salida del Seleccionador de Argentina.

Datos Claves

Alianza Lima venció 3-2 a la San Martín, logrando su tercer título nacional consecutivo.

venció a la San Martín, logrando su tercer título nacional consecutivo. El entrenador Facundo Morando dejaría el club para dirigir al Fluminense de Brasil próximamente.

dejaría el club para dirigir al de Brasil próximamente. Teófilo Cubillas viajó desde Estados Unidos para presenciar el campeonato obtenido en la final.