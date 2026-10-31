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Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Leeds por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth vs. Leeds, Premier League
Bournemouth vs. Leeds, Premier League

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega en racha, con tres triunfos seguidos y goleando sin sufrir, y eso lo pone como candidato claro en el Vitality Stadium. El Leeds, en cambio, viene de empatar dos veces al hilo y necesita reaccionar para no perderle pisada a la zona alta.

El envión anímico de los locales choca contra un rival que todavía no logró encontrar continuidad en sus últimas presentaciones, aunque la tabla lo sigue teniendo bien posicionado.

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La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth está que vuela. Encadenó tres victorias consecutivas con un contundente 3-0 en cada una de ellas, incluyendo un triunfo como visitante ante el Manchester United. Esa efectividad lo tiene en la mitad de la tabla con margen para seguir escalando si mantiene el nivel en casa.

El Leeds, por su parte, no logra despegar del empate. Igualó 0-0 con Sunderland y 1-1 con Manchester United en sus últimas dos fechas, después de caer ante Arsenal. Pese a esa falta de contundencia, marcha séptimo con 11 puntos, una posición que todavía lo mantiene cerca de los puestos de arriba.

El historial entre Bournemouth y Leeds

El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor del Leeds, que se impuso en seis de los diez enfrentamientos directos, contra apenas dos victorias del Bournemouth y dos empates. En goles también manda el conjunto inglés del norte, con 21 convertidos frente a 18 del local.

Los últimos cruces estuvieron muy parejos: el más reciente terminó 2-2, igual que el anterior, que también fue empate 2-2. Antes de esa racha de igualdades, el Bournemouth había goleado 4-1 en uno de los partidos más lopsided de la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/04/2026Bournemouth vs. Leeds2-2Premier League
27/09/2025Leeds vs. Bournemouth2-2Premier League
30/04/2023Bournemouth vs. Leeds4-1Premier League
05/11/2022Leeds vs. Bournemouth4-3Premier League
20/01/2015Leeds vs. Bournemouth1-0Championship
16/09/2014Bournemouth vs. Leeds1-3Championship
25/03/2014Bournemouth vs. Leeds4-1Championship
01/10/2013Leeds vs. Bournemouth2-1Championship
08/03/2008Leeds vs. Bournemouth2-0League One
06/11/2007Bournemouth vs. Leeds1-3League One

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Colombia: 10:00 hs
  • Perú: 10:00 hs
  • Chile: 12:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chelsea vs. Manchester UnitedSábado 31 de octubre06:3009:3013:30
Man City vs. BrightonSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Hull vs. Ipswich TownSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Coventry vs. SunderlandSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Brentford vs. Nottingham ForestSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Tottenham vs. Crystal PalaceSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Aston Villa vs. FulhamSábado 31 de octubre14:0017:0021:00
Liverpool vs. ArsenalDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30
Newcastle vs. EvertonLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Bournemouth suma 9 puntos tras vencer a Villa, Man Utd y Milan.
  • Leeds suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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