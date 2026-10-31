Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Leeds por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega en racha, con tres triunfos seguidos y goleando sin sufrir, y eso lo pone como candidato claro en el Vitality Stadium. El Leeds, en cambio, viene de empatar dos veces al hilo y necesita reaccionar para no perderle pisada a la zona alta.

El envión anímico de los locales choca contra un rival que todavía no logró encontrar continuidad en sus últimas presentaciones, aunque la tabla lo sigue teniendo bien posicionado.

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth está que vuela. Encadenó tres victorias consecutivas con un contundente 3-0 en cada una de ellas, incluyendo un triunfo como visitante ante el Manchester United. Esa efectividad lo tiene en la mitad de la tabla con margen para seguir escalando si mantiene el nivel en casa.

El Leeds, por su parte, no logra despegar del empate. Igualó 0-0 con Sunderland y 1-1 con Manchester United en sus últimas dos fechas, después de caer ante Arsenal. Pese a esa falta de contundencia, marcha séptimo con 11 puntos, una posición que todavía lo mantiene cerca de los puestos de arriba.

El historial entre Bournemouth y Leeds

El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor del Leeds, que se impuso en seis de los diez enfrentamientos directos, contra apenas dos victorias del Bournemouth y dos empates. En goles también manda el conjunto inglés del norte, con 21 convertidos frente a 18 del local.

Los últimos cruces estuvieron muy parejos: el más reciente terminó 2-2, igual que el anterior, que también fue empate 2-2. Antes de esa racha de igualdades, el Bournemouth había goleado 4-1 en uno de los partidos más lopsided de la serie.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/04/2026 Bournemouth vs. Leeds 2-2 Premier League 27/09/2025 Leeds vs. Bournemouth 2-2 Premier League 30/04/2023 Bournemouth vs. Leeds 4-1 Premier League 05/11/2022 Leeds vs. Bournemouth 4-3 Premier League 20/01/2015 Leeds vs. Bournemouth 1-0 Championship 16/09/2014 Bournemouth vs. Leeds 1-3 Championship 25/03/2014 Bournemouth vs. Leeds 4-1 Championship 01/10/2013 Leeds vs. Bournemouth 2-1 Championship 08/03/2008 Leeds vs. Bournemouth 2-0 League One 06/11/2007 Bournemouth vs. Leeds 1-3 League One

Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (PT): 08:00 hs

08:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Chelsea vs. Manchester United Sábado 31 de octubre 06:30 09:30 13:30 Man City vs. Brighton Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Hull vs. Ipswich Town Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Coventry vs. Sunderland Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Brentford vs. Nottingham Forest Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Tottenham vs. Crystal Palace Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Aston Villa vs. Fulham Sábado 31 de octubre 14:00 17:00 21:00 Liverpool vs. Arsenal Domingo 1 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Newcastle vs. Everton Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Bournemouth suma 9 puntos tras vencer a Villa, Man Utd y Milan.

suma 9 puntos tras vencer a Villa, Man Utd y Milan. Leeds suma 11 puntos en el torneo.