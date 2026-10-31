Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Leeds por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega en racha, con tres triunfos seguidos y goleando sin sufrir, y eso lo pone como candidato claro en el Vitality Stadium. El Leeds, en cambio, viene de empatar dos veces al hilo y necesita reaccionar para no perderle pisada a la zona alta.
El envión anímico de los locales choca contra un rival que todavía no logró encontrar continuidad en sus últimas presentaciones, aunque la tabla lo sigue teniendo bien posicionado.
La actualidad de ambos equipos
El Bournemouth está que vuela. Encadenó tres victorias consecutivas con un contundente 3-0 en cada una de ellas, incluyendo un triunfo como visitante ante el Manchester United. Esa efectividad lo tiene en la mitad de la tabla con margen para seguir escalando si mantiene el nivel en casa.
El Leeds, por su parte, no logra despegar del empate. Igualó 0-0 con Sunderland y 1-1 con Manchester United en sus últimas dos fechas, después de caer ante Arsenal. Pese a esa falta de contundencia, marcha séptimo con 11 puntos, una posición que todavía lo mantiene cerca de los puestos de arriba.
El historial entre Bournemouth y Leeds
El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor del Leeds, que se impuso en seis de los diez enfrentamientos directos, contra apenas dos victorias del Bournemouth y dos empates. En goles también manda el conjunto inglés del norte, con 21 convertidos frente a 18 del local.
Los últimos cruces estuvieron muy parejos: el más reciente terminó 2-2, igual que el anterior, que también fue empate 2-2. Antes de esa racha de igualdades, el Bournemouth había goleado 4-1 en uno de los partidos más lopsided de la serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/04/2026
|Bournemouth vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|27/09/2025
|Leeds vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|30/04/2023
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Premier League
|05/11/2022
|Leeds vs. Bournemouth
|4-3
|Premier League
|20/01/2015
|Leeds vs. Bournemouth
|1-0
|Championship
|16/09/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|Championship
|25/03/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Championship
|01/10/2013
|Leeds vs. Bournemouth
|2-1
|Championship
|08/03/2008
|Leeds vs. Bournemouth
|2-0
|League One
|06/11/2007
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|League One
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 11:00 hs
- Estados Unidos (PT): 08:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chelsea vs. Manchester United
|Sábado 31 de octubre
|06:30
|09:30
|13:30
|Man City vs. Brighton
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Hull vs. Ipswich Town
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Sunderland
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Brentford vs. Nottingham Forest
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Tottenham vs. Crystal Palace
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Aston Villa vs. Fulham
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Liverpool vs. Arsenal
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Newcastle vs. Everton
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Bournemouth suma 9 puntos tras vencer a Villa, Man Utd y Milan.
- Leeds suma 11 puntos en el torneo.