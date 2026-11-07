Alineaciones de Leeds y Tottenham por la Premier League: formaciones probables

Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Elland Road por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. Leeds viene de caer 0-2 ante Bournemouth y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tottenham viene de ganarle 2-0 a Crystal Palace y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Leeds y Tottenham

Leeds (3-4-2-1): James Trafford, Nico Elvedi, Tarik Muharemović, James Justin, Harry Wilson, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Brenden Aaronson, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Pedro Porro, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Sandro Tonali, James Maddison, Mateus Fernandes, Mohammed Kudus, Omar Marmoush, Mathys Tel. DT: Roberto De Zerbi.

Bajas y ausentes de Leeds y Tottenham

Leeds:

Noah Okafor (lesión en la ingle)

Joe Rodon (lesión isquiotibial)

Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Tottenham:

Tosin Adarabioyo (lesión en el gemelo)

Lucas Bergvall (ausencia; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Savinho (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)

Rodrigo Bentancur (expulsión)

Richarlison (ausencia)

La previa de Leeds y Tottenham: todo lo que hay que saber

Día: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España

06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España Estadio: Estadio Elland Road

Estadio Elland Road Historial: 91 cruces — Leeds ganó 30, Tottenham ganó 35 y empataron 26

91 cruces — Leeds ganó 30, Tottenham ganó 35 y empataron 26 Último antecedente: 11/05/2026: Tottenham 1-1 Leeds

11/05/2026: Tottenham 1-1 Leeds Próximo partido de Leeds: vs. Chelsea, sábado 21 de noviembre

vs. Chelsea, sábado 21 de noviembre Próximo partido de Tottenham: vs. Ipswich Town, sábado 21 de noviembre