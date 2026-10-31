Alineaciones de Bournemouth y Leeds por la Premier League: formaciones probables

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Vitality Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth viene de ganarle 3-0 a Manchester United y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Leeds viene de empatar 0-0 con Sunderland y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bournemouth y Leeds

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Lewis Cook, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Jaka Bijol, Tarik Muharemović, Harry Wilson, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Brenden Aaronson, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

Bajas y ausentes de Bournemouth y Leeds

Bournemouth:

Alex Scott (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Veljko Milosavljević (golpe)

Leeds:

Joe Rodon (lesión isquiotibial)

Daniel James (lesión de espalda)

Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Bournemouth y Leeds: todo lo que hay que saber

Día: sábado 31 de octubre

sábado 31 de octubre Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España

09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Vitality Stadium

Vitality Stadium Historial: 10 cruces — Bournemouth ganó 2, Leeds ganó 6 y empataron 2

10 cruces — Bournemouth ganó 2, Leeds ganó 6 y empataron 2 Último antecedente: 22/04/2026: Bournemouth 2-2 Leeds

22/04/2026: Bournemouth 2-2 Leeds Próximo partido de Bournemouth: vs. Ipswich Town, domingo 8 de noviembre

vs. Ipswich Town, domingo 8 de noviembre Próximo partido de Leeds: vs. Tottenham, sábado 7 de noviembre