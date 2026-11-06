Dónde ver EN VIVO Leeds vs. Tottenham por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 06:30 de México, 09:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Leeds perdió 0-2 como visitante ante Bournemouth en la fecha anterior. Leeds está 12° en la tabla con 11 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Sunderland.
En su último compromiso, Tottenham ganó 2-0 como local ante Palace. El conjunto marcha 9° con 12 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Chelsea.
El historial entre Leeds y Tottenham
Leeds y Tottenham se enfrentaron 91 veces en los últimos años: 30 triunfos de Leeds, 35 de Tottenham y 26 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/05/2026
|Tottenham vs. Leeds
|1-1
|Premier League
|04/10/2025
|Leeds vs. Tottenham
|1-2
|Premier League
|28/05/2023
|Leeds vs. Tottenham
|1-4
|Premier League
|12/11/2022
|Tottenham vs. Leeds
|4-3
|Premier League
|26/02/2022
|Leeds vs. Tottenham
|0-4
|Premier League
|21/11/2021
|Tottenham vs. Leeds
|2-1
|Premier League
|08/05/2021
|Leeds vs. Tottenham
|3-1
|Premier League
|02/01/2021
|Tottenham vs. Leeds
|3-0
|Premier League
|27/01/2013
|Leeds vs. Tottenham
|2-1
|FA Cup
|03/02/2010
|Leeds vs. Tottenham
|1-3
|FA Cup
Horario del partido
- México (CDMX): 06:30 hs
- Estados Unidos (ET): 07:30 hs
- Estados Unidos (PT): 04:30 hs
- Argentina: 09:30 hs
- Colombia: 07:30 hs
- Perú: 07:30 hs
- Chile: 09:30 hs
- España: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Fulham vs. Newcastle
|Sábado 7 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Arsenal vs. Hull
|Sábado 7 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Nottingham Forest vs. Man City
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Sunderland vs. Chelsea
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Liverpool
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Brighton vs. Brentford
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Aston Villa
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Leeds suma 11 puntos en el torneo.
- Tottenham suma 12 puntos tras vencer a Palace, Chelsea y Coventry.