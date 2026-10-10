Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Man City por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Liverpool es local ante Man City este domingo 11 de octubre en el Estadio Anfield por la sexta jornada de la Premier League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 09:30 hs
- Estados Unidos (ET): 11:30 hs
- Estados Unidos (PT): 08:30 hs
- Argentina: 12:30 hs
- Colombia: 10:30 hs
- Perú: 10:30 hs
- Chile: 12:30 hs
- España: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: NBC, Fubo, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
La actualidad de ambos equipos
Liverpool viene de ganar 1-0 como visitante ante Bournemouth. El equipo ocupa el puesto 7 con 9 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Spurs.
Man City ganó 5-3 como local ante Sunderland en la fecha anterior. Man City lidera la tabla con 15 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Norwich.
El historial entre Liverpool y Man City
Liverpool y Man City se enfrentaron 184 veces en los últimos años: 85 triunfos de Liverpool, 52 de Man City y 50 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Man City vs. Liverpool
|4-0
|FA Cup
|08/02/2026
|Liverpool vs. Man City
|1-2
|Premier League
|09/11/2025
|Man City vs. Liverpool
|3-0
|Premier League
|23/02/2025
|Man City vs. Liverpool
|0-2
|Premier League
|01/12/2024
|Liverpool vs. Man City
|2-0
|Premier League
|10/03/2024
|Liverpool vs. Man City
|1-1
|Premier League
|25/11/2023
|Man City vs. Liverpool
|1-1
|Premier League
|01/04/2023
|Man City vs. Liverpool
|4-1
|Premier League
|22/12/2022
|Man City vs. Liverpool
|3-2
|League Cup
|16/10/2022
|Liverpool vs. Man City
|1-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Manchester United vs. Tottenham
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hull vs. Everton
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Coventry vs. Newcastle
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Liverpool y Man City se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Liverpool suma 9 puntos en el torneo.
- Man City suma 15 puntos tras vencer a Sunderland, Norwich y Man Utd.