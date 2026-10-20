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Champions League

Alineaciones de Man City y AEK Athens por la Champions League: formaciones probables

Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre en el Etihad Stadium por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man City vs. AEK Athens, Champions League
Man City vs. AEK Athens, Champions League

Man City recibe a AEK Athens este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de caer 2-4 ante PSG y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. AEK Athens viene de caer 1-3 ante Shakhtar Donetsk y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Man City y AEK Athens

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Phil Foden, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.

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AEK Athens (4-4-2): Alberto Brignoli, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lovro Majer, Kaan Kairinen, Răzvan Marin, Milán Vitális, Luka Jović, Barnabás Varga. DT: Marko Nikolić.

La previa de Man City y AEK Athens: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Etihad Stadium
  • Próximo partido de Man City: vs. RB Leipzig, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de AEK Athens: vs. Real Madrid, miércoles 4 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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