Alineaciones de Man City y AEK Athens por la Champions League: formaciones probables

Man City recibe a AEK Athens este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de caer 2-4 ante PSG y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. AEK Athens viene de caer 1-3 ante Shakhtar Donetsk y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Man City y AEK Athens
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Phil Foden, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.
AEK Athens (4-4-2): Alberto Brignoli, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lovro Majer, Kaan Kairinen, Răzvan Marin, Milán Vitális, Luka Jović, Barnabás Varga. DT: Marko Nikolić.
La previa de Man City y AEK Athens: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Etihad Stadium
- Próximo partido de Man City: vs. RB Leipzig, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de AEK Athens: vs. Real Madrid, miércoles 4 de noviembre