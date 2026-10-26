A qué hora es la entrega del Balón de Oro 2026 y dónde ver por TV

El histórico galardón entregado por France Football tiene su gala en Londres con mucha expectativa y hermetismo ante el posible nuevo ganador. Los detalles.

El Balón de Oro, galardón individual más prestigioso del fútbol mundial celebra su 70° edición este lunes 26 de octubre de 2026. Organizada de manera conjunta por France Football y la UEFA, la gala presenta una novedad histórica: sale por primera vez de París para realizarse en el London Palladium Theatre de Londres.

Lionel Messi, máximo ganador en la historia del premio con 8 trofeos, es nuevamente uno de los favoritos entre los 30 nominados, mientras que Lautaro Martínez es el otro argentino que aparece en la nómina.

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Lamine Yamal (campeón del mundo con España)y Harry Kane son los otros grandes favoritos a quedarse con el galardón.

Todos los candidatos al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid)

Pau Cubarsí (España / FC Barcelona)

Marc Cucurella (España / Chelsea / Real Madrid)

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Ousmane Dembélé (Francia / Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Colombia / Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Portugal / Manchester United)

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Gabriel Magalhães (Brasil / Arsenal)

Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos / Paris Saint-Germain)

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Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (España / FC Barcelona)

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Sadio Mané (Senegal / Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil / Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina / Inter de Milán)

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Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)

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João Neves (Portugal / Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia / Bayern Múnich)

Willian Pacho (Ecuador / Paris Saint-Germain)

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Julián Quiñones (México / Al-Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra / Arsenal)

Rodri (España / Manchester City / FC Barcelona)

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Fabián Ruiz (España / Paris Saint-Germain)

William Saliba (Francia / Arsenal)

Ferran Torres (España / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

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Dayot Upamecano (Francia / Bayern Múnich)

Vinícius Júnior (Brasil / Real Madrid)

Vitinha (Portugal / Paris Saint-Germain)

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Lionel Messi, el máximo ganador del Balón de Oro, con 8 trofeos en su haber (Reuters)

Horarios de la gala por país

La alfombra roja comenzará dos horas antes del evento principal, mientras que la ceremonia oficial arrancará en los siguientes horarios:

País / Región Hora de inicio México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 14:00 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá 15:00 Bolivia, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico 16:00 Argentina, Brasil, Chile, Uruguay 17:00 España 21:00 Estados Unidos 15:00 (ET) / 12:00 (PT)

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Canales de TV y plataformas de streaming

Argentina y Cono Sur: Disponible a través de DAZN , la señal de Claro Sports y su canal oficial de YouTube. También contará con cobertura en vivo por las señales deportivas habituales y plataformas de streaming vinculadas a cableoperadores.

Disponible a través de , la señal de y su canal oficial de YouTube. También contará con cobertura en vivo por las señales deportivas habituales y plataformas de streaming vinculadas a cableoperadores. México y Centroamérica: Transmisión en directo por Claro Sports (TV de paga y YouTube), TNT Sports y la plataforma Max .

Transmisión en directo por (TV de paga y YouTube), y la plataforma . Colombia, Perú y resto de Sudamérica: Emisión en vivo por el canal de YouTube de Claro Sports y señales locales asociadas.

Emisión en vivo por el canal de YouTube de y señales locales asociadas. España: En directo por Movistar Plus+, además de los canales oficiales de streaming de DAZN y la UEFA.

Categorías y otros premios en disputa

La gala no se limitará al Balón de Oro masculino. El evento premiará a los mejores exponentes de la temporada en las siguientes distinciones:

Balón de Oro Femenino: 30 futbolistas disputan el máximo reconocimiento individual del fútbol femenino.

30 futbolistas disputan el máximo reconocimiento individual del fútbol femenino. Trofeo Yashin (Mejor Arquero): Con Emiliano “Dibu” Martínez entre los favoritos tras ganar las ediciones 2023 y 2024, compitiendo contra arqueros como Thibaut Courtois, Unai Simón, Gregor Kobel y David Raya.

Con entre los favoritos tras ganar las ediciones 2023 y 2024, compitiendo contra arqueros como Thibaut Courtois, Unai Simón, Gregor Kobel y David Raya. Trofeo Kopa: Reconocimiento al mejor futbolista sub-21 de la temporada.

Reconocimiento al mejor futbolista sub-21 de la temporada. Entrenador del Año (Masculino y Femenino): En el cuadro masculino compiten técnicos de la talla de Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Unai Emery, Luis Enrique y Vincent Kompany.

En el cuadro masculino compiten técnicos de la talla de Club del Año: Con clubes de impacto global como Arsenal, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Flamengo.

Con clubes de impacto global como Arsenal, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Flamengo. Premio Sócrates: Destinado a premiar labores solidarias y proyectos sociales liderados por futbolistas.

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DATOS CLAVE

La Gala del Balón de Oro 2026 se celebra este lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, desde las 21 (hora local).

Lionel Messi, Lamine Yamal, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane son los máximos candidatos entre los 30 nominados.

Además del Balón de Oro masculino se entregará el femenino, el Trofeo Kopa, el Trofeo Yashin al mejor arquero, mejor entrenador, club del año y el Premio Sócrates.