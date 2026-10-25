Alineaciones de Crystal Palace y Newcastle por la Premier League: formaciones probables

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Selhurst Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de caer 0-5 ante Brighton y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Newcastle viene de caer 0-1 ante Aston Villa y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Crystal Palace y Newcastle

Crystal Palace (3-4-2-1): Walter Benítez, Jaydee Canvot, Chris Richards, Axel Disasi, Anan Khalaili, Ismaïla Sarr, Adam Wharton, Daichi Kamada, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jean-Philippe Mateta. DT: Pierre Sage.

Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Lewis Miley, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Nico González, William Osula, Joelinton, Matias Fernandez-Pardo, Yoane Wissa, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.

Bajas y ausentes de Crystal Palace y Newcastle

Crystal Palace:

Jørgen Strand Larsen (golpe)

Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ben Chilwell (ausencia)

Dean Henderson (lesión en el pie)

Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)

Newcastle:

Jacob Ramsey (lesión en el muslo)

Anthony Elanga (golpe)

Valentino Livramento (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Crystal Palace y Newcastle: todo lo que hay que saber

Día: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España

08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España Estadio: Selhurst Park

Selhurst Park Historial: 42 cruces — Crystal Palace ganó 11, Newcastle ganó 21 y empataron 11

42 cruces — Crystal Palace ganó 11, Newcastle ganó 21 y empataron 11 Último antecedente: 12/04/2026: Crystal Palace 2-1 Newcastle

12/04/2026: Crystal Palace 2-1 Newcastle Próximo partido de Crystal Palace: vs. Tottenham, sábado 31 de octubre

vs. Tottenham, sábado 31 de octubre Próximo partido de Newcastle: vs. Everton, lunes 2 de noviembre