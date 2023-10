Efecto Postecoglou: Tottenham se queda con la cima de la Premier hasta el Arsenal vs Manchester City

Tottenham sufrió, pero le ganó como visitante a Luton Town para ser único líder de la Premier League hasta el domingo. El partido Arsenal vs. Manchester City definirá si quedan en lo más alto junto a los Gunners o si los vuelven a superar los Citizens. De cualquier manera, el trabajo de Ange Postecoglou al frente de los Spurs ilusiona.

Un gol de Micky Van de Ven tras asistencia de James Maddison le dio el triunfo por la mínima a Tottenham ante Luton Town. Lo sufrió en la parte final debido a la expulsión de Yves Bissouma, que complicó los planes del equipo londinense. De un primer tiempo en donde pudo haber marcado varios goles, se le complicó en la segunda parte por estar con diez futbolistas.

Pero este equipo tiene una mentalidad diferente a la que se le veía en anteriores ciclos. El mérito está en Postecoglou, quien empieza a mostrar sus dotes de gran entrenador, además de depositar su confianza en ciertas figuras como Maddison o el Cuti Romero.

“Gran parte de eso (la estabilidad defensiva) es por Romero. Les hace (al resto de la línea de fondo que nunca o apenas habían jugado en la Premier League) sentir que pertenecen y que pueden prosperar (…) Es un defensor excepcional, alguien que quieres en tu equipo“, elogió el entrenador greco-australiano al defensor argentino. Hoy, el cordobés fue clave para sostener el cero ante Luton.

El dato histórico que ilusiona a Tottenham con pelear el título de la Premier League

El ciclo de Ange Postecoglou no conoce la derrota en la Premier League. Ganó seis partidos y empató dos en estas primeras ocho fechas del certamen inglés. Sí perdió en la Carabao Cup ante Fulham (por penales), pero eso no quita que el equipo no muestre una buena versión a la que uno solía ver. De hecho, con este entrenador, marcaron goles en cada uno de los partidos de esta campaña.

Los Spurs no tenían un arranque similar en la liga inglesa desde la temporada 1960-61. Esa fue la última vez que salieron campeones del torneo, por lo que la esperanza está depositada en este equipo.

Entre los rivales directos en la lucha por el título, Tottenham le ganó a Liverpool (en un polémico partido) y empató ante Manchester United y Arsenal. Ante Chelsea recién jugará en noviembre, mientras que el duelo ante Manchester City será a comienzos de diciembre. Por lo cual, se le viene un fixture que le podría permitir seguir sacando puntos importantes para seguir en lo más alto.

Tabla de posiciones de la Premier League 2023-24