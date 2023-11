470 millones de euros invertidos, peor inicio de temporada desde 1961 y un nombre en el aire: Erik Ten Hag. Manchester United atraviesa una dura crisis que ya deja informaciones de fin de ciclo en Old Trafford. Se habla de reemplazantes para un banquillo donde los resultados no llegan y donde la octava posición en lo que vamos de Premier League pesa. Contra Fulham, una final en todos los sentidos.

The Mirror, The Sun, The Athletic y Daily Mail analizan una situación límite en Manchester. Ten Hag no termina de levantar a un grupo de jugadores que ha perdido 8 de 15 encuentros de lo que vamos de temporada. Suenan Julen Lopetegui, Unai Emery por sus prestaciones en Aston Villa y otros DTs en el paro como Graham Potter. El Fulham puede darse la puntilla final a un proyecto que pese al dinero invertido, no termina de arrancar o competir ante los gigantes del certamen.

La caída ante Newcastle como local y por 0-3 no le cuesta el puesto a Ten Hag de momento. La Carabao Cup es historia para quien era su vigente campeón y dicho hecho hace que los ojos de todo el Reino Unido se pongan en un duelo ante Fulham donde el neerlandés se juega más de tres puntos. Por primera vez desde el curso 1930-31, Manchester United cayó en 5 de sus primeros 10 juegos en Old Trafford. Que no haya títulos de Premier en una década y de Champions League desde el 2008, claves pera entender la caída de un gigante en horas bajas.

“Los jugadores se van a levantar, pero, para ello, debemos mantenernos unidos. Tenemos talento y la actitud necesaria para avanzar en la dirección correcta. Creo que es cuestión de tiempo que demostremos nuestro verdadero yo. Eso llegará. Estoy seguro”, palabras de un Ten Hag que defendió a los suyos ante Sky post 0-3 ante las Hurracas. Su puesto no es único problema del club en estas fechas.

Hablar de Manchester United es hablar de crisis. Solo en lo que vamos de curso los Red Devils se han visto inmersos en polémicas y tramas de todo tipo. La ausencia de Jadon Sancho, los casos de violencia abiertos contra Antony, la negativa de los Glazer a vender el club, el quitarle la capitanía a Harry Maguire, el espiral de lesiones de la plantilla o la fiesta de Marcus Rashford tras la derrota en el derbi, punta de un iceberg que azota a Carrington y que mañana puede suponer el final de todo. Fulham, renacer o fin de ciclo.

¿Despido millonario en Manchester United?

Sacar a Erik Ten Hag eso sí, no será ni mucho menos barato. En su contrato firmado con los Glazer aparecen cláusulas y finiquitos por valor de 17 millones de euros. En caso de ser despedido, el neerlandés supondría otro gasto más para una entidad con más de 600M en deudas.

Los números de Ten Hag en Manchester United

Desde su arribo en 2022, el neerlandés acumula 77 batallas, 48 victorias, 9 empates y 20 derrotas. Un 66% de eficacia tiene Ten Hag al frente de un barco con el que ya conquistó la pasada Carabao Cup. Para estos meses se esperaba y necesita un título de valor.