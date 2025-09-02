Cerró el mercado y estos son los cinco fichajes más caros de cada una de las grandes ligas de Europa

Ha cerrado oficialmente el mercado de fichajes de las principales ligas de Europa. En la Premier League vuelven a romper récords en cuanto a gastos se refiere e incluso el Liverpool ha marcado un nuevo tope de gasto en una sola ventana de incorporaciones. Repasamos los 5 traspasos más importantes en cuanto a cantidad de dinero se refiere de Inglaterra, LaLiga, Serie A, Ligue 1 o Bundesliga.

3582 millones de euros se ha gastado la Premier League por medio de sus 20 equipos. Hablamos de una ventana de transferencias sin precedentes en la historia del fútbol europeo. Alexander Isak y su fichaje por Liverpool en 150 millones de euros comandan todo. Los reds también ocupan todo el podio teniendo en cuenta la llegada de Florian Wirtz por 125 millones de euros e igualmente la de Hugo Ekitiké desde Frankfurt por otros 95 millones. Nick Woltemade por 85 millones y Bryan Mbeumo a Manchester United por 75 millones completan el cuadro.

Por España la ecuación marca una tabla únicamente comandada por Real Madrid y Atlético de Madrid. Dean Huijsen por 63 millones, Álvaro Carreras por 50 millones y Franco Mastantuono por 45 millones. Sigue al podio Alex Baena, que llega al Atlético de Madrid por 42 millones de euros mientras David Hancko completa la tabla general por un total de 26 millones de euros. No hay rastro de jugadores del Barcelona tras un mercado de fichajes sin demasiadas incorporaciones para el campeón de LaLiga. Joan García por 25 millones, su cara más costosa.

¿Y por Italia? Pues la cosa está más repartida en cuanto a camisetas se refiere. Christopher Nkunku llega al AC Milán por 37 millones. Le sigue también en clave rossoneri Ardon Jashari por 36 millones. Francisco Conceição arriba a Juventus de Turín por otros 32 millones de euros. Sam Beukema al Napoles desde Bologna por 31 millones de euros completa la cuarta plaza. Por último y pese a ser cedido al Atlético de Madrid, se cuenta la compra de Juventus de Nico González del pasado 1 de julio del 2025 por un total de 28 millones de euros.

Isak, el fichaje más caro del verano en Europa: TW

En Alemania queda de primero la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich por 70 millones de euros desde Liverpool. Jarell Quansah desde Anfield al Leverkusen por 35 millones, así como el arribo Malik Tillman a dicha entidad por las mismas cifras completan el podio. Ben Seghir al ya ex equipo de Erick Ten Hag por 32 millones y Jobe Bellingham al Borussia Dortmund por otros 31 millones de euros, las caras más costosas de esta edición de la Bundesliga.

El curioso caso de Francia

Illya Zabarnyi llega al PSG desde Bournemouth por 63 millones de euros. También Lucas Chevalier desde Lille por otros 40 millones. Igor Paixão al Marsella por 30 millones y Otavio al París FC por 17 siguen en la clasificación general. Por último, el fichaje de Joaquín Panichelli por Racing de Estrasburgo en 17 millones esconde la nueva realidad de la liga francesa.

Panichelli, fichado por un Racing que supera en gasto al PSG: GETTY

Y es que pese a tener dinero de sobra, PSG apenas gastó 103 millones de euros. Todo en fichas estratégicas para el conjunto de Luis Enrique. La sorpresa llega al ver como el equipo del Blue Corp, grupo inversor dueño del Chelsea, se ha dejado en el mercado sumas que llegan a los 127 millones de euros. Es el nuevo rico del fútbol galo, con apoyo desde Londres y el proyecto puente que desde los blues se usará para sacra dinero o pulir a las estrellas del mañana. Julio Enciso, Valentín Barco o Kendry Páez, ejemplos perfectos de esto.

