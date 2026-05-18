Arsenal le ganó a Burnley en la Premier League: ¿Qué necesita para ser campeón?

Arsenal se llevó la victoria contra Burnley en la Premier League y estos son los resultados que necesita para ser campeón.

Este lunes 18 de mayo de 2026, Arsenal dio un paso clave en la pelea por la Premier League, después de imponerse a Burnley en su último partido como local. Los ‘Gunners’ se quedaron ya a 90 minutos de ser campeones y podrían llegar a la última fecha ya solo a levantar el campeonato.

¿Qué necesita Arsenal para ser campeón de la Premier League?

Con esta victoria ante Burnley, Arsenal le sacó 5 puntos a Manchester City a falta de un partido, necesitan que Manchester City no sume de a 3 ante Bournemouth para ser campeón. El empate de los ‘ciudadanos’ automáticamente hace campeón a los ‘Gunners’.

Al Manchester City solo le sirve la victoria en sus dos últimos partidos y esperar que Arsenal pinche en el duelo ante Crystal Palace, puesto que, si ambos equipos terminan igualados en puntos, el campeón se define por gol diferencia y ese rubro está a favor del City.

Havertz anotó el gol de la victoria de Arsenal ante Burnley. (Foto: GettyImages)

Arsenal está ante la posibilidad más seria en 22 años de poder al fin acabar con la sequía y ganar la Premier League, después de 3 subcampeonatos seguidos. Además, los de Arteta también están en la final de la Champions League y podrían hacer un doblete histórico.

La tabla de posiciones de la Premier League

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League a falta de la última fecha, el próximo fin de semana:

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