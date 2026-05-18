Arsenal le ganó a Burnley en la Premier League: ¿Qué necesita para ser campeón?

Este lunes 18 de mayo de 2026, Arsenal dio un paso clave en la pelea por la Premier League, después de imponerse a Burnley en su último partido como local. Los ‘Gunners’ se quedaron ya a 90 minutos de ser campeones y podrían llegar a la última fecha ya solo a levantar el campeonato.
¿Qué necesita Arsenal para ser campeón de la Premier League?
Con esta victoria ante Burnley, Arsenal le sacó 5 puntos a Manchester City a falta de un partido, necesitan que Manchester City no sume de a 3 ante Bournemouth para ser campeón. El empate de los ‘ciudadanos’ automáticamente hace campeón a los ‘Gunners’.
Al Manchester City solo le sirve la victoria en sus dos últimos partidos y esperar que Arsenal pinche en el duelo ante Crystal Palace, puesto que, si ambos equipos terminan igualados en puntos, el campeón se define por gol diferencia y ese rubro está a favor del City.
Havertz anotó el gol de la victoria de Arsenal ante Burnley. (Foto: GettyImages)
Arsenal está ante la posibilidad más seria en 22 años de poder al fin acabar con la sequía y ganar la Premier League, después de 3 subcampeonatos seguidos. Además, los de Arteta también están en la final de la Champions League y podrían hacer un doblete histórico.
La tabla de posiciones de la Premier League
Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League a falta de la última fecha, el próximo fin de semana:
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