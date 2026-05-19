Manchester City no pudo con Bournemouth y Piero Hincapié con Arsenal son campeones de la Premier League.

Este martes 19 de mayo de 2026 se terminó la larga espera de Arsenal y se coronaron campeones de la Premier League después de 22 años. Manchester City no pudo con Bournemouth y el Norte de Londres vuelve a ser campeón después de una espera casi eterna.

¿Cuántos millones ganó Arsenal por ser campeón de la Premier League?

Según la información de Sports Illustrated, Arsenal ganó un premio económico directo de 65 millones de euros solo por ganar la Premier League. Pero este premio también aumenta a casi 233 millones de euros por los derechos de televisión.

Para Ecuador este título de Arsenal también es muy importante, porque suma su segundo campeón de la Premier League con Piero Hincapié, el primero fue Antonio Valencia. Hincapié llegó en esta temporada para reforzar al equipo ‘Gunner’ en su defensa.

Piero Hincapié es campeón de la Premier League. (Foto: GettyImages)

Ahora Arsenal llegará a la final de la Champions League como campeón de la Premier League y con el ánimo muy arriba para también conseguir su primera ‘Orejona’. Los de Arteta están decididos a terminar con todos los maleficios en esta temporada.

Arsenal compraría a Piero Hincapié

Arsenal tiene una obligación de compra sobre Piero Hincapié y el jugador ecuatoriano se quedará con los ‘Gunners’ o al menos pasará a ser parte de su plantilla. Puesto que, son varias las ofertas que podrían llegar por el ecuatoriano.

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La tabla de posiciones de la Premier League

A una fecha del final, así quedó la tabla de posiciones de la Premier League:

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