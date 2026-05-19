Los jugadores de Arsenal se acordaron de un aficionado de Manchester City que antes se burló de ellos.

En medio de las celebraciones de un histórico campeonato de Premier League, un jugador de Arsenal, Piero Hincapié se acordó de un aficionado del Manchester City que es muy viral en redes sociales. Este hincha se había hecho muy popular por una burla con la botella de agua contra el ‘Cañón’.

Tras aquella victoria ante Chelsea que metía a Manchester City de lleno a pelear la Premier League. Un aficionado se hizo viral por hacer que bebía agua de una botella con el escudo de Arsenal. En el inglés se usa la expresión “to bottle it” para esos equipos que se vienen abajo y empiezan a perder puntos y se asocia a una botella.

El hincha fue muy viral en redes sociales, pero la venganza es un plato que se sirve frío, y ahí fue donde Arsenal salió ganando. En medio de las celebraciones se viralizó a Piero Hincapié haciendo el mismo gesto, pero ahora dedicado para el City, que perdió la Premier por dos empates.

En medio de la transmisión del partido entre Manchester City y Bournemouth el hincha del City también fue enfocado por las cámaras con un gesto muy serio. En los últimos años viene creciendo y mucho la rivalidad entre los ‘Ciudadanos’ y el Arsenal.

Hincapie mocking that Man City fan by drinking from the Arsenal water bottle is my highlight of the night 😂😭 pic.twitter.com/br7URF6jJj — Goaldata – Arsenal Zone (@ArsenalZNE) May 19, 2026

Ahora Arsenal recupera la corona que se le había negado por 22 años y que en los últimos 3 años lo tuvo como segundo en la pelea, siendo justamente Manchester City el que le ganó dos de esos campeonatos.

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🇬🇧🚨 FOLKLORE DEL BUENO: Un hincha del Manchester City fue filmado bebiendo las lágrimas del Arsenal. pic.twitter.com/iGKIPrIktK — Derechazo (@derechazoar) April 13, 2026

Los máximos ganadores de la Premier League

Con este nuevo campeón en la Premier League, así quedaron los máximos campeones:

Manchester United: 20 títulos

Liverpool: 20 títulos

Arsenal: 14 títulos

Manchester City: 10 títulos

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Datos clave:

Piero Hincapié imitó el viral gesto de la botella para burlarse del Manchester City.

imitó el viral gesto de la botella para burlarse del Manchester City. Catorce títulos de Premier League alcanza el Arsenal tras una sequía de 22 años.

de Premier League alcanza el Arsenal tras una sequía de 22 años. El término “bottle it” originó la burla del hincha rival que ahora replicó el ecuatoriano.