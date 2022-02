En pocos días, Novak Djokovic tendrá finalmente su estreno en el circuito en este 2022. El número uno del mundo está confirmado para jugar el ATP 500 de Dubái que arranca esta próxima semana, ya que en esta ciudad no se exige un certificado de vacunación. El serbio no está vacunado contra la Covid-19 y es por este motivo que ha provocado polémica respecto a su participación en los torneos.

Djokovic inició el año con la famosa exención que recibió para jugar el Australian Open. Sin embargo, no pudo jugar el torneo, luego de que la Justicia australiana determinó la salida del país. Es una de las polémicas que provocó el jugador por su decisión de no vacunarse contra el Coronavirus, la cual confirmó en una reciente entrevista a la BBC. "He decidido no vacunarme y estoy dispuesto a asumir las consecuencias", sentenció.

Con esta decisión, se perderá varios torneos en donde no podría siquiera ingresar al país anfitrión debido a las restricciones por el Coronavirus. Dubái será el primero en recibirlo en los próximos días, aunque podría sumarse otra ciudad importante. Djokovic podría jugar el Masters 1000 de Roma (se juega del 8 al 15 de mayo), luego de que la ministra de Deportes de Italia Valentina Vezzali le abrió la puerta al destacado tenista. "El tenis se trata de un deporte al aire libre, con lo cual no se requiere el 'green pass'. Así que, si Novak Djokovic quiere venir a Italia y jugar aquí, puede hacerlo", dijo en una nota para el diario Líbero.

Declaraciones entrecruzadas entre políticos

Pero, a diferencia de Vezzali, el subsecretario del Ministerio de Salud italiano, Andrea Costa, dejó entrever que Djokovic podría causar problemas con su presencia. "No me convencen las razones con las que Vezzali dijo que Djokovic podrá participar en los Internacionales de Roma, hay reglas que se deben respetar mientras existan, dando excepciones, terminamos dando los mensajes equivocados. Estoy en contra de la presencia de Djokovic", aseveró en el programa 24 Mattino (Radio 24).

Vezzali le salió al cruce a Costa, aclarando sus dichos. "Nunca se ha hablado de conceder una exención a Novak Djokovic, sólo reiteré cuál es la legislación vigente", explicó. Así, el serbio vuelve a causar problemas y habrá que esperar por lo que pueda suceder de acá a mayo con su participación en el Masters 1000 de Roma.