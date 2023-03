Desde el 16 de enero que Cádiz reclama ante diversos entes, que muestra su enojo por un error que ha llevado incluso a disculpas públicas en España y que ya significa movimientos oficiales en el conjunto gaditano para pedir justicia. El club del sur de España acude al TAD y pide la suspensión temporal de LaLiga. Hay precedentes en este sentido.

Para entender dicha protesta sin precedentes a corto plazo en una de las cinco grandes ligas debemos ponernos en contexto, o mejor dicho en un Cádiz vs. Elche que el pasado 16 de enero se convertía en una final para ambos pensando en salir de la zona baja de LaLiga. Un clamoroso error del árbitro Carlos Del Cerro Grande, así como del VAR a la hora de confirmar un fuera de juego del argentino Ezequiel Ponce en el 1-1 final, dio vida a un escándalo que sacude la primera división ibérica desde entonces.

"He ido a hablar con Del Cerro Grande y me ha pedido disculpas. Sabe que es un error grave, clamoroso, que nos priva de dos puntos más, que son muy importantes y que nos daban un salto de calidad", palabras del entrenador del Cádiz, Sergio González, sobre un hito más que particular que dio entrada a que abogados y partes jurídicas del club pusieran manos en el asunto. Luego de no haber podido conseguir que el encuentro se repitiese vía RFEF, llegó la hora de ir al TAD y buscar lo que ya se consiguió en el pasado.

“Suspensión temporal de LaLiga”

“Dicha pretensión es consistente con otras decisiones adoptadas en el pasado por UEFA y FIFA, entre otros, en los casos de los partidos oficiales que enfrentaron a las Selecciones Nacionales de Uzbekistán vs. Bahréin y Noruega vs. Inglaterra, en los que FIFA y UEFA, respectivamente, acordaron la repetición parcial de sendos encuentros, ello a los efectos de evitar los daños y perjuicios que las decisiones arbitrales”, empieza el duro comunicado con el que el club confirma su llegada al máximo ente de la justicia deportiva. Se habla de daños irreparables.

El club gaditano se refiere puntualmente a encuentros que como el jugado en 2015 entre las sub-19 femenina de Inglaterra y Noruega, tuvieron que repetir sus últimos minutos luego de que la árbitra alemana Matija Kurtes señaló falta a favor de las nórdicas, en lugar de repetir el penal de los segundos finales después de que una jugadora británica entrase antes de tiempo en el área. UEFA dictó sentencia y los segundos finales del choque se llevaron a cabo. Terminó 2-2, pero no había ni descensos o ‘puntos’ claves en juego al tratarse de dos equipos clasificados.

¿El objetivo? Repetir dicho tramo del encuentro ante Elche donde se dio el tanto en fuera de juego. No se piden los puntos: “Ha solicitado la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión temporal de la competición de Primera División ("LaLiga Santander"), hasta la efectiva resolución del Expediente por parte de los órganos competentes”.