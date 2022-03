La eliminación de Paris Saint-Germain ante Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League sigue haciendo ruido y caliente lo que será el primer partido del equipo tras esta debacle. Los parisinos deben jugar por Ligue 1 ante Girondins de Bordeaux en el Parque de los Príncipes, donde se espera un clima complicado. Los ultras ya se han manifestado tras el fracaso en Europa y pueden repetir acciones en el encuentro de este domingo.

Este sábado, los miembros de Collectif Ultras Paris, nombre con el que se conoce a la hinchada del equipo, se manifestaron de cara a lo que será el duelo ante Bordeaux por Ligue 1. Aseguraron que mostrarán su "descontento" con lo mostrado por el equipo en Madrid y también han pedido por la salida del presidente Nasser Al-Khelaifi. Quieren un "proyecto deportivo real".

"Pedimos a todos los amantes del club presentes que nos unamos en nuestras acciones sin violencia (...) No tenemos poca memoria. Sabemos lo que le debe nuestro regreso al presidente Nasser Al-Khelaïfi, no hay nada personal contra él, pero está claro que no es el hombre adecuado para esta situación", advierten. "La situación del club ahora requiere una completa reorganización en todos los niveles y la presencia diaria de su presidente", agrega el comunicado.

PSG toma medidas tras el mensaje de los ultras

Según reveló el periodista Saber Desfarges y confirmó su colega Andrés Onrubia, PSG canceló la concentración para el partido ante Girondins de Bordeaux. Es decir que los jugadores no se reunirán este sábado, sino que recién se juntarán momentos antes del duelo de Ligue 1. La decisión se debe a que temen por un avance de los ultras en la concentración y quieren resguardar a los futbolistas.

De cualquier manera, en PSG aguardan por un recibimiento frío de parte del público parisino luego de caer por Champions League. Se espera por mensajes de los ultras contra los jugadores, entrenador y directivos, sobre todo ante el comunicado de los ultras. El clima está muy caliente en la capital francesa.