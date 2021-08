Aficionados medios de comunicación y tal vez algunos equipos donde aquellos que se han manifestado ante la salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona. ex compañeros y compañeros del argentino en el blaugrana han brillado por su ausencia.

Este jueves, el mundo del fútbol se asombró ante la ida de Lionel Messi Del Barcelona, club en el cual cosechó goles, títulos y del cual es un referente. Sin embargo, la mayoría de hinchas quedaron con la incertidumbre de qué pasó, esto en cuanto a que son pocos los futbolistas, ex compañeros del argentino, que se han referido a la situación.

Y es que la gran mayoría de futbolistas que integran la plantilla del cuadro azulgrana, ni siquiera se han pronunciado a través de sus redes sociales ante la vida de uno de sus mejores compañeros, y lo que es peor del último capitán que tuvieron en el plantel.

No se sabe si es un impedimento por parte de las directivas de la institución, o si realmente poco les nace hablar del argentino; tal vez el primer argumento es el que más toma valor en este instante. Por medio de un comunicado, Barcelona confirmó este jueves que por más que ambas partes quisieron, no llegaron a un acuerdo para la continuidad del astro argentino.

Entre 2011 y 2014, el mediocampista español Cesc Fábregas compartió con el rosarino en la disciplina del elenco catalán, fueron varios los títulos que cosecharon juntos y, con el que el volante le agradeció al sudamericano. con una historia en Instagram, en la que está el video de despedida del Barcelona, así es como el ahora jugador del Mónaco se refirió a GOAT.

Otro de los ex compañeros, que no se quedó en silencio, fue el ex capitán, defensa central y capo del Barcelona, Carles Puyol, quien por medio de una publicación en su red social le envió un sentido mensaje de despedida a Messi Cuccittini; también, ambos dejaron un legado y el listón alto en cuanto a campeonatos logrados vestidos de azulgrana.

La jornada del viernes y los próximos días, inclusive, se espera que los ex compañeros del argentino demuestren algo de afecto para el futbolista, se quedará en los anaqueles de la historia grande del club, ya que es el máximo goleador con 709 anotaciones, si incluimos las 37 que marcó en amistosos con la escuadra en la que dejó huella.