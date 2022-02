Hay cuestionamientos que sí y hay cuestionamientos que no. En Francia tienen a Lionel Messi de punto, pero no es novedad que eso suceda. Desde principios de temporada, vienen pidiendo que el argentino sea "el salvador" del equipo cuando a la vista el propio funcionamiento en general de Paris Saint-Germain es el principal problema. No obstante, las últimas calificaciones que publicó el diario L'Equipe sobre las actuaciones de Leo han sembrado la polémica y tomó dimensión mundial.

Messi jugó para 3 puntos en el partido ante Real Madrid por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y para 4 ante Nantes por Ligue 1 el último fin de semana, según el diario L'Equipe. ¿Realmente jugó para 3 y 4 puntos, respectivamente? Veamos partido por partido, así como las definiciones que hizo el medio francés, respecto al 'crack' argentino.

¿Cómo jugó Messi ante Real Madrid y Nantes? Los cuestionamientos infundados

"¿Fue su peor actuación en una fase eliminatoria de la Champions League en una década? (...) Solo dos apariciones destacadas: aquella pelota en profundidad para Mbappé en el comienzo y un centro encantador en la segunda mitad (...) En el uno contra uno sufrió el impacto atlético", esas fueron algunas definiciones que sembró el citado medio francés sobre la actuación de Messi ante Real Madrid. Una exageración respecto a "su peor actuación", mientras que las otras definiciones carecen de sentido objetivo.

Definir a Messi por jugadas puntuales es no ver la totalidad del jugador que es Lionel Messi. L'Equipe escribió "sólo dos apariciones destacadas", cuando tuvo en realidad cuatro pases clave en el partido ante los 'merengues', destacándose dos a Mbappé y uno a Neymar, a la vez que se diferencia el hecho de haber asistido a Kylian en la jugada del penal. Y no sólo eso. Podrían haberlo acusado de haber intrascendido tras fallar la definición desde los 12 pasos, pero el argentino se tomó a pecho su fallo y lideró al equipo durante el resto del partido.

En tanto, cuando se habla de que sintió el impacto atlético, debería coincidir con ciertas estadísticas, pero lo cierto es que en regates Messi estuvo 5 de 7 posibles, además de haber ganado hasta 6 duelos en el piso. Y para sentenciar los argumentos, poner un 3 a Messi, mientras que jugadores como Modric (5), Kroos (4) o Benzema (4) recibieron más nota que él, habla de lo absurdo de L'Equipe.

En tanto, ante Nantes, no hubo un señalamiento en específico para con Leo, más allá del 4, ya que el medio ha querido cuestionar al equipo en general. Sin embargo, la puntuación también hizo ruido, ya que Messi fue uno de los mejores jugadores de PSG, pese a la derrota. En un rol más de 'enganche' u 'organizador' fue el mejor en ataque en el equipo donde asistió tanto a Mbappé como a Gueye en jugadas donde el arquero Lafont respondió bien. En tanto, asistió a Neymar en el único tanto de PSG (derrota 3-1), mientras que también le dio un pase-gol a Mbappé en la jugada que derivó en el penal que falló el brasileño. ¿Es un partido para 4 puntos con todas las jugadas que generó? La derrota es lo que lo condena, pero más que nada el hecho de que PSG no pudo convertir y, ahí, Messi no es culpable.

"El que critica a Messi, no entiende nada de fútbol"

La frase de un rival como Karim Benzema dicha en una entrevista a Téléfoot hace algunas semanas hace más ruido, pero pone en manifiesto una realidad: "El que critica a Messi, no entiende nada de fútbol". Pero vale la pena explicar esta frase. Es cierto que Messi no ha tenido una temporada como la que nos tenía/tiene (mal) acostumbrados. Pero criticar sólo por criticar es de un desentendimiento tan enorme como el hecho de querer justificarlo con argumentos infundados.

En Francia, las criticas son desmedidas, a tal punto que hasta otros medios lo contradicen. "No eran tan dificil ser objetivos @lequipe no? Puntaje diario ingles The Times, fundado en 1785, de los más prestigiosos y objetivos de Europa. Puntaje de Leo: 7", cuestionó el periodista Christian Martin sobre el partido ante Real Madrid. "Lo cierto es que Messi fue uno de los mejores del PSG durante los 90 minutos (ante Nantes)", escribió Andrés Onrubia en su nota firmada para AS el último fin de semana. ¿Hasta cuándo seguirán estos cuestionamientos?