No es un fake news o un simple rumor: Barcelona puede activar más palancas. Joan Laporta espera no tener que hacerlo, pero en el Camp Nou se preparan para cada escenario posible si es que las cuentas no encajan de cara al inicio de LaLiga.

Joan Laporta ha sido el gran protagonista de un fútbol europeo que alucina con cada operación que el presidente del Barcelona ha conseguido a base de millones y palancas que han devuelto algo de estabilidad al Camp Nou. Mientras espera por la inscripción de los fichajes, nadie descarta que una nueva palanca sea activada.

Todo en Can Barça pasa ahora mismo por cerrar diversas ventas y salidas que disminuyan un límite salarial que se encuentra por los aires. Laporta ha vendido activos, patas del club y ha realizado diversas operaciones no solo para fichar nuevos cracks, sino igualmente para frenar las consecuencias de una deuda que sigue presente.

Samuel Umtiti, Martin Braithwaite o Frenkie De Jong son los nombres a poner en nuevos clubes de Europa, pero todos y cada uno de estos se niegan a salir para bajar un límite salarial que a día de hoy no permite inscribir a ninguno de los fichajes. Tal y como pudo saber Bolavip ayer, Barcelona tiene tiempo hasta el 1 de septiembre para destrabar dicho problema, pero el tiempo apremia y hay que estar preparado.

¿Nueva palanca?

AS se hace eco de las informaciones de TV3 y apunta como si el límite salarial no desciende en los próximos días, Joan Laporta activará una nueva venta de activos. Otro 25% de Barça Studios sería puesto de una empresa israelí (Ownix) o incluso en Socios.com. ¿El precio? 100 millones de euros más para los cuentas.

"No soy jugador, tomo riesgos calculados…Las palancas han sido unas decisiones que, sinceramente, no quería tomar. Pero las necesidades mandan. Es un requisito", dejaba caer el propio Joan Laporta en su entrevista con The New York Times horas atrás. Si hubiese que adoptar dicha medida para inscribir a sus fichajes, el club habría vendido en 2 meses la mitad del Barça Studios y el 25% de los derechos de TV del club a Sixth Strett. Poder contar con Lewandowski y compañía en el inicio de LaLiga, único tema de conversión en el Camp Nou ahora mismo.