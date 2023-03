Messi y Suárez le recomendaron a Neymar ir a un grande de Europa, ¡que NO es PSG!

Uno de los tridentes más destacados que tuvo el fútbol en el último tiempo lo disfrutó Barcelona. Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar compusieron uno de los ataques más recordados e históricos de Europa. Lograron ganar cuanto título se les puso por el camino y quedaron en la historia grande del cuadro 'azulgrana'. Sin embargo, todo se rompió cuando el brasileño decidió irse a Francia, algo que no podían creer sus otros dos compañeros.

Neymar se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol cuando PSG pagó la cifra de 222 millones de euros a Barcelona en 2017. Ese fue el punto final para el tridente, que supo no sólo marcar historia deportivamente hablando, sino que también los llevó a compartir una gran amistad que sigue hasta estos días. Y es tal la buena relación que llevaban que el propio Suárez reveló detalles al respecto.

En una entrevista para Placar TV, Suárez habló sobre Neymar y lo que fue aquel tridente en Barcelona. "Para nosotros Messi era el mejor del mundo y para mí Neymar era el segundo mejor, pero me ayudaron a ganar la Bota de Oro. Siempre estaré agradecido. Es una prueba más de que tres estrellas juntas pueden jugar en el mismo equipo con el objetivo de ganar para el equipo, no individualmente. Y creo que eso fue lo que nos hizo mejores y buenos compañeros", expresó.

Sin embargo, al momento de hablar de la salida del brasileño de Barcelona, reveló detalles que no se conocían hasta ahora y qué fue lo que hicieron junto a Messi cuando se iba. "No me gustaba mucho hablar de eso, pero llegó un momento en que ya era una pelota grande, así que fuimos a hablar con Neymar y le dijimos: 'Ney, si quieres ganarlo todo quédate aquí con nosotros. Están todos los entornos que a veces son difíciles de controlar. Nosotros, como amigos, le aconsejamos que se quede, pero es su decisión, la de su familia. Dijimos: 'Neymar, Inglaterra es mejor. [Manchester] City, ese fútbol será mejor allí. ¿Pero en Francia?", confesó.

Así, si bien trataron de hacer todo para convencerlo de que se quede en el Barça, también le recomendaron la opción de Inglaterra y el Manchester City, en vez de PSG. De todas maneras, la idea era que se quede y gane premios que hoy por hoy parecen difíciles. "Si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona, habría ganado un Balón de Oro seguro", sentenció.