El 2023 está siendo totalmente caótico para Bayern Múnich. Quedó afuera de la Champions League y la Copa de Alemania, mientras que pone en peligro su reinado en la Bundesliga. Despidió a Julian Nagelsmann y lo reemplazó con un Thomas Tuchel que todavía se está adaptando al club. A esto hay que sumarle un nuevo escándalo por un caso de lavado de dinero en donde se involucra a un directivo importante.

El diario Bild ha revelado todos los procedimientos policiales que se han realizado en las sedes de Bayern Múnich el pasado martes. Es por un caso de lavado de dinero contra el oligarca ruso Alisher Usmanov, quien mantiene una buena relación con Uli Hoeness, presidente de Honor del club bávaro. Por este motivo, investigadores de la Oficina Federal de Policía Criminal registraron el Allianz Arena y otras sedes del club.

Las autoridades policiales buscó evidencias que puedan unir a Usmanov con un lavado de activos y Bayern Múnich se convirtió en un punto de interés por la relación con Hoeness. Este multimillonario ruso es un confeso admirador de Vladimir Putin, presidente de aquel país.

¿De dónde se conocen Hoeness y Usmanov? El presidente de Honor de Bayern Múnich comparte villas con Usmanov en el Lago Tegernsee, una localidad de Baviera, a la cual se mudó Usmanov en marzo de 202, luego de que le congelaron los bienes tras el ataque de Rusia a Ucrania. Además, según el citado medio alemán, el directivo bávaro le ha regalado entradas VIP a su amigo ruso para los partidos importantes de Bayern en Champions.

Los investigadores del caso todavía no han completado el caso de lavado de dinero, mientras que los directivos de Bayern Múnich todavía no se han pronunciado al respecto. Habrá que esperar por el futuro de la investigación y si Hoeness termina implicado o no por este presunto delito.