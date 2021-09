Manchester City venía con la sangre en el ojo de la final perdida de la última Champions League ante Chelsea y, esta vez, no sólo mostró una mejor versión, sino que le alcanzó con un gol de Gabriel Jesús para marcar la única diferencia en el marcador. Fue 1-0 gracias a un buen tanto del brasileño en Stamford Bridge en un duelo clave de la fecha 6 de la Premier League.

Pep Guardiola le ganó el duelo táctico a Thomas Tuchel. Presión a las primeras líneas de pase, mayor tenencia de balón y, si bien tuvo poca profundidad, logró marcar el único tanto del partido en el momento justo. Así, los citizens suben en la tabla de posiciones, se prenden en la pelea y le quitan un importante invicto a los Blues.

Se conocen demasiado estos dos equipos. Manchester City no quiso sufrir los errores que tuvo en la final de Champions League. Por eso, ejerció presión desde el minuto cero para no dejar a Chelsea salir con facilidad. En tanto, los de Tuchel esperaron a cualquier balón directo que pudiera aprovechar Timo Werner en velocidad. Las ocasiones de peligro neto no aparecieron en los primeros 45 minutos, salvo un par de remates del visitante, pero sin complicar a Edouard Mendy.

En el comienzo de la segunda parte, el trámite del partido no cambió. Los de Guardiola dominaban y con su presión ponían cada vez más atrás al local. La apertura del marcador llegaría de una pelota parada. Al minuto 53, un córner en corto fue corriendo hacia tres cuartos donde un disparo de Joao Cancelo desde fuera del área termina con la pelota en los pies de Gabriel Jesús. El brasileño, entre tres defensores, logra dar una media vuelta para su remate, que se desvía en uno de ellos, y deja totalmente parado a Mendy. Gol y muy gritado en el City.

Gol de Gabriel Jesús

El gol visitante despertó a Chelsea y también, ineludiblemente, provocó que empiece a adelantar líneas. Se vio otra actitud del conjunto blue y el trámite pasó a ser otro: el local arremetía y, sobre todo, empezaba a tomar el balón, mientras que el que esperaba era el visitante. El empate parecía llegar luego de un gol de Lukaku tras pase de Werner, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada de Havertz en el inicio.

Sobre el final, Chelsea buscó por todos los medios, incluso de pelota parada, pero ni así pudo doblegar a un seguro Ederson bajo los tres palos. Así, el triunfo fue de Manchester City y de Pep Guardiola, que se prenden en la pelea grande.