Real Madrid vs. Barcelona se enfrentan HOY EN VIVO desde el Santiago Bernabéu por la jornada 29 de LaLiga Santander de España. El encuentro comenzará a las 21 horas de España y se podrá ver EN VIVO por Movistar LaLiga para aquel país. Además, será transmitido por DIRECTV, DTV GO y SKY Sports en América Latina, y ESPN+ desde Estados Unidos.

El conjunto "Merengue" lleva una racha de ocho partidos sin perder producto de seis victorias, cuatro actualmente consecutivas, y dos empates, y llega tras vencer por 3-0 a Mallorca fuera de casa. Además, la "Casa Blanca" ya conoce a su rival de Champions, que será el Chelsea en Cuartos de Final. Con el uruguayo Federico Valverde en sus filas, los comandados por el italiano Carlo Ancelotti son punteros con 66 unidades, diez por encima del escolta Sevilla.

Barcelona, por su parte, se encuentra en un implacable invicto de 12 partidos sin perder en liga, producto de ocho triunfos y cuatro empates, y viene de golear por 4-0 a Osasuna. En la semana, los catalanes batieron a Galatasaray en los octavos de la Europa League por 2-1 y ahora jugarán frente a Frankfurt. El equipo del charrúa Ronald Araújo y que lidera Xavi Hernández marcha en la 3° posición, adeudando un partido, sumando 51 puntos, a quince de su rival de turno.

+El último mano a mano entre Real Madrid y Barcelona:

+Real Madrid vs. Barcelona: alineaciones:

+Real Madrid vs. Barcelona: tabla de posiciones EN VIVO de LaLiga:

Día y horario: ¿Cuándo será el partido de Real Madrid vs. Barcelona?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona por el Clásico de LaLiga será este sábado 20 de marzo en el Estadio Santiago Bernabeu.

Horario y canal de TV según cada país:

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17:00 horas por ESPN y Star+

Chile: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 1 (M47 O112), M+ LaLiga 2 (M48 O117) y LaLiga TV Bar