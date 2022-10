Real Madrid vs. Barcelona: un 'amuleto' llamado Ferland Mendy

Para muchos es el futbolista menos vistoso de Real Madrid, pero los números no mienten y hablan de un hombre clave en los planes, éxitos y resultados de un equipo donde nadie ha podido siquiera amenazar su titularidad desde el 2019. Ferland Mendy, el mejor amuleto del conjunto Merengue ante el Fútbol Club Barcelona. ¿De qué se trata?

Una nueva edición del encuentro que paraliza el planeta ya se encuentra finalizada. Merengues y culés midieron fuerza en un coliseo blanco donde Bolavip dijo presente y donde pudimos charlar de diversos tema con ambas hinchadas. Tras una previa más que especial llegó el momento de que el balón hablase durante 90 minutos que fueron apasionantes en todos los sentidos durante el Clásico número 100 del Santiago Bernabéu.

La buena presentación de los blancos dejó un claro vencedor de una tarde llena de récords y estadísticas que empiezan a ver la luz. Aunque a más de uno le cueste creerlo, la más sorprendente de estas no pasa ni por Karim Benzema o por Vinicius Jr., sino justamente por un Fernández Mendy que es un dolor de cabeza sin precedentes a corto plazo para Barcelona. El lateral galo, sin límites.

Amuleto histórico

Y es que desde que llegase a la capital española tres años y precedente desde Lyon, el defensor jamás ha perdido cuando ha saltado al césped contra Barcelona. Correcto, con el de esta tarde Ferland Mendy acumula 6 encuentros ante el conjunto culé y ninguna derrota en su palmarés. Recordemos que en el 0-4 de marzo estaba lesionado.

En caso de no salir derrotado en el segundo Clásico de la temporada, Ferland Mendy igualará a Steve MacManaman con 7, como ese futbolista que más veces y de manera ininterrumpida ha podido enfrentarse al otro rival de un Real Madrid vs. Barcelona sin salir derrotado. No será el más vistoso si, pero pocos jugadores le han representado más rachas positivas al conjunto Merengue en un duelo contra los culés que el galo.